Horoscop august 2018: Balantele trebuie sa revina la realitate!

Pentru cei nascuti sub semnul Balantei, august inseamna o perioada a faptelor concrete. Adica o revenire cu picioarele pe Pamant din inalturile unde ei au plutit in iulie. Din pacate, orice sarbatoare se termina, mai devreme sau mai tarziu, dar asa e in viata!

Cu Soarele in casa a 11-a, a prietenilor, august ii va inzestra pe nativii Balanta cu dorinta de a promova, de a avansa, de a experimenta. Grabiti sa termine activitatile de rutina, ei vor tanji dupa prezenta oamenilor. Cei care au muncit in iulie, acum vor simti oboseala acumulata, cu efect negativ asupra rezultatelor de la serviciu.

Cu siguranta cateva zile libere vor face minuni. In caz contrar, reprosurile din partea sefilor devin inevitabile, in conditiile in care concurenta sta la panda asteptand momentul potrivit pentru a iesi in fata.

In acelasi timp, in august puteti deveni victima unei inselatorii din partea unor persoane in care aveti incredete sau a zvonurilor lansate de dusmanii dumneavoastra. Lucrurile nu vor evolua dupa cel mai fericit scenariu, iar astrologii avertizeaza in legatura cu posibile izbucniri nervoase.

Pentru cei care au in derulare afaceri exista riscul sa constate ca partenerii sau contractantii nu sunt de buna credinta si ca in spatele lor se fac niste jocuri dubioase. Sau vor fi pusi in situatii neplacute pentru ca nu au fost pusi la curent cu ultimele probleme aparute. In a doua jumatate a lunii insa, toate secretele vor iesi la iveala, dar Balantele vor lupta din greu pentru a reveni pe linia de plutire.

Din punct de vedere financiar, august se anunta destul de complicat. Mai ales daca ati cheluit o mare parte din banii incasati in luna anterioara. Veniturile vor scadea drastic si va trabui sa reduceti consistent din cheltuieli. Astrele va recomanda sa nu luati bani imprumut. Daca exista posibilitatea, descurcati-va cu ce aveti!