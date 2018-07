Horoscop august 2018: Pentru Berbeci, e timpul distractiei!

Principala preocupare a lunii treburie sa fie distractia. Lasati problemele si grijile pentru mai tarziu, incercati sa va relaxati, faceti ce va place. Printre altele, astrologii afirma ca, fie si la locul de munca, va veti simti mult mai plini de incredere si mai liberi.

In august 2018 trebuie sa va amintiti in fiecare zi ca muncesti pentru a trai, nu traiesti pentru a munci. Si, chiar daca persoanele nascute in zodia Berbecului sunt prin excelenta firi constiincioase, astrele va recomanda ca, macar in intervalul analizat, sa resectati programul de lucru, renuntand sa mai stati un pic pentru a finaliza ceva.

In viata exista si alte lucruri frumoase si placute, precum intalnirile cu prietenii, iesirile in oras sau in afara lui, vizionarea unui film sau zacatul pe canapea cu o carte in mana.

In acelasi timp, incercati zilnic sa mai descoperiti ceva despre dumneavoastra, care o sa va ajute in viitor. Nu refuzati invitatiile prietenilor, nefiind exclus sa intalniti oameni interesanti, care v-ar putea deveni aproapiat, ba chiar parteneri, daca nu de viata, macar de afaceri.

Mai ales ca, aflata in casa a 7-a, avand planeta Venus va asigura populariate in societate. Din pacate, acest lucru nu va ofera si mai multi bani. Oricum aveti de multe ori sentimentul ca munca dumneavoastra nu este suficient de bine rasplatita. Poate are sens sa vorbiti cu sefii despre o majorare de salariu?

In plan sentimental, pentru Berbecii singuri poate fi o luna palpitanta. Pentru cei care sunt deja intr-o relatie de durata, ar fi indicat sa isi controleze comportamentul - este posibil ca persoanele alaturi de care impartiti dormitorul sa simta o oarcare raceala, indepartare.

Daca nu e decat o impresie falsa, nici o problema. Dar daca atitudinea dumneavoastra are motive intemeiata, este momentul pentru o discutie serioasa. Mai ales ca a doua jumatate a lunii anunta mari schimbari in viata dumneavoastra.