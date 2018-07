Horoscop august 2018: Racii vor fi rasfatati de soarta!

HOROCOPUL LUNII AUGUST 2018. Parca ati incerca tot timpul sa o luati inaintea evenimentelor. Din fericire pentru dumneavoastra, aceasta graba nu va avea consecinte negative, pentru ca reusiti cu indemnare sa indreptati lucrurile. Nu va fi atat meritul dumneavoastra, cat ajutorul acordat de astre. Cu siguranta, cineva, acolo, sus, va iubeste!



In august, persoanele nascute sub semnul Rac vor fi niste rasfatati ai sortii. Trei planete vor avea grija ca totul sa fie bine. Doar planeta Marte va incerc sa va puna bete in roate, mizand pe nerabdarea dumneavoastra, pe greseli si pe emotiile care va impiedica de multa ori sa priviti corect circumstantele create.

Luna, Uranus si Jupiter vor bloca orice tentative rautacioase, neutralizand, practic, atacurile venite din partea planetei Marte. Prin urmare, veti reusi sa va pastrati simtul ratiunii, scapand cu bine din situatii complicate. Mai mult, gratie influentei lui Uranus veti gasi caile de iesire din impas, evitand necazuri. In relatiile cu ceilalti veti da dovada de intelepciune, gratie interventiei planetei Uransu. Atentie insa! In august trebuie mereu sa gasiti semenele si indiciile astrelor. Cu alte cuvinte, nu va pripiti in chestiuni de care depinde viitorul dumneavoastra.

Nu se poate spune ca, in ultima lunii a verii, viata dumneavoastra personala va evolua dupa un traseu dinainte stabilit. In relatiile amoroase vor exista si viraje bruste. Astfel, daca ati intemeiat deja o familie, riscati, sub imperiul emotiilor, sa puneti in pericol aceasta alianta. Casnicia va fi insa salvata, pentru ca va veti opri la timp, iar din acest episod critic veti invata valoarea unei relatii. Daca sunteti singuri, nu trebuie sa va angajati intr-o poveste de dragoste, pentru ca omul care v-a rapit inima nu se ridica la nivelul asteptarilor dumneavoastra.

In ceea ce priveste latura profesionala, deciziile vor izvori mai mult pe fond emotional. Totusi, chiar daca v-ati suparat rau pe sefi, nu va grabiti sa inaintati cerere de admitere. Treceti cu vederea micul incident si revenit la treburile dumneavoastra.