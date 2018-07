Horoscop august 2018: Succesul Sagetatorilor depinde doar de propriile decizii!

Numai de dumneavoastra depinde modul in care se va derula luna august. Sunteti stapan pe destinul si fericirea dumneastra si, prin urmare, astrele va recomanda sa dati dovada de curaj si indrazneala in tot ceea ce intreprindeti.Numai asa norocul va va surade.

Cuprinsi de spiritul de aventura, veti dori sa incercati lucuri noi, sa provocati necunoscutul. Poate pentru ca ati observat ca stilul de viata dus pana acum a devenit, brusc, prea stramt, lipsit de culoare. Iata de ce, august 2018 va fi o perioada excelenta pentru autoperfectionare, mai ales spirituala. Poate este cazul sa reveniti la cartile pe care le-ati cumparat, dar nu ati avut timp sa le cititi, sa vizionati filmele pe care, din lipsa de timp sau alte motive, nu le-ati vazut inca, etc.

In acelasi timp, pe plan profesional, astrele va promit sanse noi de promovare. Poate fi un proiect ambitios, inceput mai de mult, dar lasat sa zaca si care, acum, ar putea fi marele dumneavoastra atu in negocierea unei majorari de salarii sau numirii intr-o functie mai inalta.

Pe de alta parte, avand in vedere ca planeta Mercur va avea o miscare retrograda pe aproape toata durata lunii august, este posibil sa suferiti un esec in calatorii indepartate - daca v-ati propus sa plecati undeva departe, programati totul nu mai devreme de a treia decata a intervalului, cand Mercur va reveni la normal.

De asemenea, trebuie sa mai lasati din mandria care va caracterizeaza, sa fiti mai modest si retinuti in fata colegilor sau a partenerilor de afaceri, chiar daca rezultatele v-ar permite o usoara atitudine de superioritate. Totusi, privita in ansamblul ei, luna august va fi una buna atat din punctul de vedere al carierei, cat si al afacerilor.

In ceea ce priveste situatia financiara, veniturile dumneavoastra vor ramane stabile. Mai mult, veti reusi sa finalizati proiectele incepute si sa obtineti un profit frumusel. Nu este exclus, totodata, ca, spre sfarsitul lunii, cineva sa va propuna participarea la o noua afacere. Inainte de a accepta, analizati in detaliu toate documentele si, in caz de nevoie, apelati la un jurist.

Pe plan sentimental, astrele anunta o posibila intalnire cu o persoana extrem de interesanta si cu numeroase relatii. Merita sa va incercati norocul, dar nu uitati de bunele maniere. Cei care si-au gasit deja jumatatea in viata trebuie sa depuna eforturi pentru a pastra echilibrul necesar intre reusitele profesionale si viata personala. In caz contrar, vor izbucni numeroase conflicte.