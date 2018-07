Horoscop august 2018: Scorpionii vor avea o perioada dificila

Pentru a realiza ceea ce si-au propus in luna august, persoanele nascute sub semnul Scorpionului vor trebui sa se straduiasca mult, sa depuna eforturi substantiale. Mai mult, s-ar putea sa apeleze chiar la protectia sau ajutorul unor cunoscuti.

Importanta este insa stabilirea prioritatilor si protejarea fortelor. Adica nu va risipiti energia pe chestiuni minore. O atitudine demna fata de persoanele din jur, fata de activitatile profesionate la atrage, cu siguranta, simpatia si aprecierea unor oameni cu influenta, care va vor sprijini in ducerea la bun sfarsit a planurilor gandite.

Singurul care v-ar putea crea probleme sunteti chiar dumneavoastra. Mai precis antipatia neascunsa fata de cineva anume. Ca atare, incercati sa nu va lasati antrenati in jocurile altora si nu ganditi cu voce tare. In ceea ce priveste viata personala, aici nu veti avea ajutoare, asa ca trebuie sa rezoltati totul singuri.

Pe de alta parte, astrele va avertizeaza ca in prima jumatate a lunii august trebuie sa fiti atenti in alegerea prietenilor si cunostintelor. Pentru ca, fara voie, puteti ajunge victima unor intrigi puse la cale de altii sau altii vor profita de increderea si indulgenta dumneavoastra pentru scopuri personale.

In schimb, a doua jumatate a lunii va fi propice cautarii de investitori, in cazul in care doriti sa deschideti o afacere. Din punct de vedere financiare, perioada va fi benefica. Nu numai ca veti benefica de venituri regulate, dar veti gasi si alte surse de bani. Iar fondurile investite in propria afacerea va aduce un profit incurajator.