Horoscop august 2018: Taurii au nevoie de atentia celorlalti!

HOROSCOPUL LUNII AUGUST 2018. Pentru cei nascuti sub semnul Taur, august 2018 le va oferi ocazia sa adune roadele efortulor anterioare. In sfarsit, va puteti destine, bucurandu-va deplin de reusite. Pe de alta parte, avand in vedere ca Soarele se afla in casa a 4-a, aveti nevoie de atentia celorlalti, de dragostea lor.

Astrologii va recomanda sa nu dramatizati situatiile care apar si, in special, sa nu implicati rudele in disputele dumneavoasra. Pentru a nu scapa oportunitatile oferite de viata, fiti cu mare bagare de seama la tot ce se intampla in jur. Nu va afisati in public slabiciuile si neajunsurile.

Daca vreti sa avansati in cariera, astrele va indeamna sa va aparati in mod consecvent punctul de vedere. Si, desigur, sa va indepliniti sarguincios obligatiile.

In alta ordine de idei, Marcur in casa a 4-a promite numeroase contacte care, intr-un fel sau altul, au legatura cu planurile dumneavoastra vizand modificarile prin casa. Poate veti dori sa va schimbati locuinta si veti solicita ajutorul unor agenti imobiliari. Sau poate v-ati gandit la niste reparatii, modificari si trebuie sa apelati la specialisti.

Persoanele care si-au propus sa-si deschida o afacere, trebuie sa treaca la treaba. La fel trebuie sa procedeze si cei care vor alta functie. In oricare dintre situatii, aveti grija sa aratati bine si sa fiti bine pregatiti si documentati, pentru ca prima impresie conteaza foarte mult.

Din punct de vedere financiare, nu se poate spune ca totul merge cum v-ati dorit. Exista insa sanse mari de remediere a lucrurilor intr-un viitor destul de apropiat.

In plan sentimental, astrele v-au pregatit numeroase aventuri si intalniri romantice. Nu va lasati insa furati de peisaj si nu va deschideti sufletul in fata oricui. Putina prudenta nu strica. Oricum, nu va ganditi la planuri marete. Traiti doar momentul!