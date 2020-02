Horoscop Casandra 10 - 16 februarie 2020. Veți dori să faceți o schimbare majoră

Horoscop săptămânal 10 - 16 februarie 2020. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru următoarea săptămână.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile va va avantaja implicarea in relatiile cu ceilalti din jur. Implicarea acestora in viata dumneavoastra va va incuraja sa va stabiliti obiectivele viitoare si sa schimbati ceva planuri existente.

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Chiar daca nu faceti nimic special, veti arata stralucitor in ochii sefilor, parintilor, profesorilor sau ai autoritatilor. Aceasta este o binecuvantare a Universului si trebuie sa profitati de situatia creata. Este o perioada prielnica pentru o promovare.

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Oriunde veti merge va veti simti diferiti si aventurieri, deoarece veti invata ceva nou si interesant. Scapati de rutina zilnica, vorbiti cu oameni noi si astfel va veti extinde orizonturile cunoasterii.

Horoscop ​​​​​​​RAC 22.06-21.07: Atentia dumneavoastra se muta pe bani, bogatie, bunuri comune si pe relatia cu persoana iubita. Plasarea Soarelui va va intensifica emotiile si va va face sa simtiti totul mult mai intens. S-ar putea sa va aparati un interes comun pentru o proprietate.

Horoscop ​​​​​​​LEU 22.07-22.08: Soarele se afla vizavi de semnul dumneavoastra si va va influenta foarte putin, scazand la minim energia, dar va va spori atentia spre parteneriate. Veti avea nevoie de mai mult somn. Acum veti vedea ce reprezinta persoana iubita pentru dumneavoastra.

​​​​​​​

Horoscop ​​​​​​​FECIOARA 23.08-22.09: In aceste zile ies in evidenta toate detaliile ce tin de serviciu, sanatate sau chiar despre relatia cu animalele de companie proprii. Veti dori sa faceti o schimbare majora. Succes!

Citește aici horoscopul integral