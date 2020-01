Horoscop Casandra 13 - 19 ianuarie 2020. În aceste zile luați o hotărâre importantă legată de spațiul în care locuiți

Horoscop săptămânal 13 - 19 ianuarie 2020. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru următoarea săptămână.

Horoscop FECIOARA 23.08-22.09: Relatiile cu copiii se vor imbunatati si in plus, va veti bucura de orice are legatura cu divertismentul si cu industria ospitalitatii. In curand va veti bucura de o vacanta si incepeti de pe acum sa va faceti bagajele.

Horoscop BALANTA 23.09-22.10: In aceste zile luati o hotarare importanta legata de spatiul in care locuiti. Ori il vindeti si cumparati ceva mai spatios, ori faceti planuri pentru renovari substantiale, ori faceti bani frumosi din speculatii imobiliare. Succes!

Horoscop SCORPION 23.10-21.11: Relatiile cu fratii, surorile si verii sunt excelente. Primiti multe vizite care va vor inveseli, dar va vor si obosi un pic cam tare. In weekend, va veti face planuri mari pentru viitor, iar tiparele vechi de gandire se vor largi.

Horoscop SAGETATOR 22.11-21.12: Saptamana aceasta s-ar putea sa obtineti un loc de munca mai bine platit sau o promovare la cel actual. Oricum, vedeti cateva modalitati de a castiga mai multi bani si veti actiona ca atare. Sa tineti cont ca banii pot cumpara totul insa trebuie sa stiti de unde faceti cumparaturile!

Horoscop CAPRICORN 22.12-19.01: Oamenii si resursele sunt atrasi de dumneavoastra intr-un mod util. Relatiile si intalnirile cu ceilalti vor fi placute si vor functiona in propriul avanataj. Creste si increderea in sine, iar rezultatele se vad imediat. Succes!

Horoscop VARSATOR 20.01-18.02: In aceasta saptamana veti privi lumea din jur cu mai multa compasiune si intelepciune. Vi se deschid niste porti spre cunoastere si veti afla mai multe despre dimensiunile spirituale si religioase ale vietii dumneavoastra.

