Horoscop Casandra 16 - 22 martie 2020. Parcă cineva vă îndeamnă să călătoriți și să explorați locuri noi

Horoscop săptămânal 16 - 22 martie 2020. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru următoarea perioadă.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile este usor sa fiti diplomati si fermecatori. Este vremea prielnica pentru noi cumparaturi. Poate va veti reinnoi garderoba sau poate va schimbati pieptanatura.

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Luati legatura cu prieteni vechi, ceea ce ar putea fi distractiv. Pentru unii dintre dumneavoastra incepe o noua relatie romantica. In weekend munciti din greu si orice ati face va iese bine. Succes!

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Mentineti relatiile bune cu ceilalti si in special cu oamenii creativi si cu simt artistic. Pe la jumatatea saptamanii se iveste o disputa legata de o proprietate comuna, o mostenire sau despre resursele altora. Fiti rabdatori!

Horoscop RAC 22.06-21.07: Parca cineva va indeamna sa calatoriti si sa explorati locuri noi, sa faceti ceva pentru a oferi vietii dumneavoastra mai multe emotii. Multi va veti gandi sa incepeti un nou curs sau sa va intoarceti la scoala.

Horoscop ​​​​​​​LEU 22.07-22.08: Va simtiti ravasiti din pricina problemelor financiare, in special mostenirile, proprietati comune, impozite si datorii. Trebuie insa sa faceti tot ce va sta in putere pentru a reveni la normal. Atata timp cat lucrurile sunt confuze, psihic sunteti trasi in jos.

Horoscop ​​​​​​​FECIOARA 23.08-22.09: Atentia este indreptata spre prietenii si parteneriatele apropiate. Exista posibilitatea sa atrageti din trecut fosti parteneri de pe urma carora puteti beneficia financiar. Oamenii din jur va vor oferi lucruri sau va vor face favoruri. Succes!

Citește aici horoscopul integral