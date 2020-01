Horoscop Casandra 3 - 9 februarie 2020. Urmează o săptămână agitată

Horoscop săptămânal 3 - 9 februarie 2020. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru următoarea săptămână.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Aveti multe sarcini de serviciu de indeplinit, asa ca va puneti rapid pe treaba. Este bine sa va faceti o lista de prioritati ca sa nu va pierdeti timpul cu nimicuri. Poate sa apara oboseala si sanatatea ar putea avea de suferit.

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Treceti printr-o perioada agitata si nu este cazul sa va ingrijorati. Totul este trecator. Cei dragi va solicita mai multa atentie si ar trebui sa va implicati in mai multe activitati alaturi de ei. Atentie la cheltuielile excesive!

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Este cazul sa va detasati de trecut si sa va pregatiti pentru o reuniune familiala. In weekend starea sanatatii devine vulnerabila, mai ales ca faceti exces de zel si obositi. Vi se recomanda prudenta, rabdare si dozarea eforturilor.

Horoscop RAC 22.06-21.07: O multime de persoane apropiate va solicita sprijinul. Este momentul aducerilor aminte, dar va trebui sa fiti prudenti la remarci. Toate informatiile noi pot fi folosite impotriva dumneavoastra.

Horoscop LEU 22.07-22.08: Saptamana debuteaza cu cheltuieli excesive, dar care in mod surprinzator va vor aduce castiguri mai tarziu. Este vorba despre favoruri, bonusuri substantiale sau cadouri care vin in calea dumneavoastra.

Horoscop FECIOARA 23.08-22.09: Aveti chef sa va implicati in mai multe actiuni simultane, dar mai ales in a va amesteca in treburile altora. Unii s-ar putea supara ca interveniti neinvitati in viata lor. Ocupati-va indeosebi de dumneavoastra si lasati-i pe ceilalti in pace.

