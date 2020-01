Horoscop Casandra. Ce spun astrele pentru 2020

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru anul 2020.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Viata personala. Accelerati si cuceriti lumea! Sunteti nativi apartinand elementului Foc, care sunt gata pentru orice provocare le aduce viata, iar anul acesta nu e diferit cu nimic. Va hraniti energia de la dinamica planeta Marte, iar 2020 incepe cu aceasta agresiva planeta in Sagetator, semnul aventurii si al cunoasterii. Pe la mijlocul lunii martie, Soarele va viziteaza semnul si ramane aici pana la jumatatea lunii aprilie, asa ca veti fi inspirati de ziua dumneavoastra de nastere. Oricine indrazneste sa va stea in cale acum, trebuie sa aiba grija, rabdarea este zero pentru cine se impotriveste.

Dragoste. - Exista o stabilitate pe tot parcursul anului. Cand vine vorba despre viata amoroasa, Venus este responsabila, ea guverneaza iubirea si placerea, care sunt esentiale pentru fericirea dumneavoastra. Anul acesta, cuplurile traiesc dragostea intr-un ritm molcom, ceea ce poate determina partenerul sa va gaseasca atat dezarmanti, cat si fermecatori. Zeita dragostei se muta in zodia dumneavoastra la inceputul lunii februarie, asa ca iubirea devine mai agresiva. Incercati sa nu va vedeti jumatatea ca pe cineva pe care doar sa-l cuceriti.

Persoanelor singure le iese in cale cel mai norocos tranzit spre sfarsitul lunii martie. Aceasta este definitia exacta a norocului in dragoste. Sfatul ar fi sa nu refuzati sa traiti acest sentiment fericit. Meritati sa va distrati de minune, sa cunoasteti oameni noi si poate asa va gasiti perechea.

Cariera si bani. - Tot anul nu faceti altceva decat sa munciti din greu. Guvernatoarea zodiei dumneavoastra, puternica Marte, incepe anul in Sagetator, asa ca ar trebui sa fiti capabili sa mergeti mai departe cu toate proiectele incepute. Cu toate acestea, abia de la mijlocul lunii februarie puteti incepe sa va faceti treaba. Marte intra in Capricorn, iar acest duo dinamic va da impulsul de a reusi dincolo de cele mai salbatice vise.

De la inceputul lunii martie, Venus se muta in Taur, semn care iubeste cel mai mult banii si va da permisiunea de a incepe acumularea de capital propriu. Acum faceti rost de multe oportunitati financiare si nu va va fi frica sa munciti din greu cand se va ivi sansa.

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Viata personala: - In acest an dragostea pentru confort va motiveaza sa realizati cateva lucruri grozave! Venus, zeita iubirii si a banilor este guvernatoarea dumneavoastra, iar pe masura ce inaintati in noul an, mintea vi se va deschide catre noi idei. Totusi va simtiti mai confortabil abia din martie si pana la inceputul lui aprilie, si apoi din nou in Balanta la sfarsitul lunii octombrie. Atunci placerea si pasiunea se vor combina si va veti bucura de cele mai fine lucruri in viata.

Dragoste. - Profitati de oportunitatile romantice din acest an! Asteptati cu nerabdare sa va bucurati de o legatura mai profunda si mai spirituala cu actualul partener, in timp ce va petreceti timpul relaxandu-va visand la zilele frumoase. Iubitoarea Venus intra in Rac la inceputul lunii august, cand energia dumneavoastra este concentrata pe casa si familie.

Taurii singuratici se vor concentra pe un posibil partener abia la inceputul lunii martie. Amintiri placute revin in perioada retrograda de la jumatatea lunii mai pana la sfarsitul lunii iunie si va ofera sansa de a face o pauza si sa reganditi lucrurile. Ar fi bine sa va orientati spre viitor.

Cariera si bani. - Doar obiectivele legate de cariera si rezultatele financiare bune va vor satisface marile asteptari in acest an!

Intr-o nota pozitiva, harnicul Saturn incepe noul an in Capricorn, ceea ce inseamna ca sansa de a va atinge obiectivele este excelenta. Catre sfarsitul lunii martie este posibil sa va orientati catre o schimbare a locului de munca intr-un domeniu cu totul diferit.

Financiar, anul va fi sub semnul marilor economii, induse de Uranus, cel care calatoreste in zodia dumneavoastra. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari provocari cu care va veti confrunta. Tineti cont: riscurile mari obtin recompense banesti la fel de mari!

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Viata personala: - Anul acesta va conectati cu ceilalti la un nivel superior! Mercur este planeta care va guverneaza si este cea care are cea mai rapida miscare, cand schimba semnele. Se pare ca toata lumea urmareste temutele cicluri retrograde ale lui Mercur, iar dumneavoastra ar trebui sa-i acordati multa atentie. Anul acesta sunt trei perioade delicate: intre 6 februarie si 9 martie, 17 iunie si 11 iulie si 13 octombrie si 2 noiembrie. La sfarsitul lunii august este timpul potrivit sa fiti atenti la detalii. Acum sunt esentiale tot felul de probleme de sanatate pe care ar trebui sa le rezolvati rapid. Ascultati-va corpul si veti avea o sanatate de aur!

Dragoste. - Gasiti noi modalitati de a mentine pasiunea vie in 2020! Experimentati, si sa nu va fie frica sa schimbati lucrurile. Va intereseaza mult sa va indepliniti propriile nevoi, dar de cele ale partenerului tineti cont? Agresiv, Marte se transforma intr-unul dintre semnele pe care le stapaneste (Berbecu) la sfarsitul lunii iunie, asa ca va va arata care este dragostea adevarata in cuplu. Patru saptamani de la inceputul lunii octombrie, Venus va aduce mult romantism si veti descoperi ca dragostea nu este totusi rea.

Singuraticii Gemeni incep anul gandindu-se daca isi vor gasi in sfarsit dragostea sau vor ramane singuri. Totul tine de dumneavoastra! Tineti cont ca traiti o singura viata si trebuie sa dati frau liber sentimentelor. Cu siguranta va veti cauta partenerul ideal, dar poate fi greu sa gasiti pe cineva care sa se potriveasca cu sufletul pereche care este in imaginatia dumneavoastra.

Cariera si bani. - Incercati sa luati in serios cariera si finantele in acest an! Anul acesta va veti asuma responsabilitatile pentru propria cariera si va ganditi sa faceti cateva schimbari pentru a imbunatati starea pe termen lung. Fiti atenti la tranziturile lui Saturn. Moderatia si prudenta sunt legate de miscarile acestuia, asa ca aveti grija la ajustarile majore.

Abia la sfarsitul lunii august adoptati o abordare conservatoare si detaliata a finantelor. Puneti singuri deoparte niste bani sau angajati pe cineva priceput sa faca acest lucru. Analizati logic viitorul apropiat si deveniti extrem de seriosi.

Horoscop RAC 22.06-21.07: Viata personala: - Stabiliti-va o prioritate inca de la inceputul anului! Luna, astrul care va guverneaza emotiile, ar trebui urmarita indeaproape ca sa va intelegeti mai bine starile prin care treceti. La mijlocul lunii ianuarie are loc o eclipsa de Luna, asa ca puteti simti efectul durabil al acesteia, fiind strans legata de relatiile de familie, in special relatia parinti-copii. O noua eclipsa de Luna are loc la sfarsitul lunii iunie si va ofera sansa de a reporni si incepe pe o alta cale. Sfarsitul lunii iunie si toata luna iulie este momentul perfect pentru a-i ingriji pe cei dragi, mai mult decat o faceti de obicei.

Dragoste. - Pentru o fericire completa, pastrati-va prioritatile in ordine! Sunteti adevarati romantici si va bucurati de dragostea in cuplu. Comunicarea este foarte importanta pentru dumnea-voastra, astfel ca ciclurile retrograde ale lui Mercur joaca un rol capital pentru capacitatea dumneavoastra de a va exprima sentimentele. Atentie la perioada 8 august – 6 septembrie cand puteti ramane usor insarcinata sau sa primiti vesti bune despre o adoptie ori ca veti fi bunici!

Nativii Rac care sunt singuri au tendinta de a deveni gelosi pe cei care au fost intotdeauna norocosi in dragoste. Puteti obtine ceea ce doriti daca va concentrati pe obiectivele romantice. Exceptia anului are loc la inceputul lunii septembrie, cand este posibil sa va indragostiti la prima vedere.

Cariera si bani. - Continuati sa lucrati din greu pentru recompense maxime! Pe langa dragoste, Venus controleaza si finantele, asa ca pe la inceputul lunii martie are loc un meci perfect. Acum, investitiile pe care le faceti ar trebui orientate pe termen lung. Fiti deschisi la noi oportunitati.

Ar trebui sa va preocupe sa strangeti ceva bani, fara a cheltui sume exorbitante. Jupiter, planeta norocului pentru dumneavoastra, petrece o mare parte din an in Capricorn, ceea ce inseamna ca va faceti singuri norocul prin munca si daruire.

