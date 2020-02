Horoscop. Ce zodii sunt compatibile cu o persoană aflată sub semnul zodiacal al Gemenilor

Personalitatea celor aflați sub semnul zodiacal al Gemenilor nu le permite să-și piardă timpul cu cineva care îi plictisește sau care nu poate să poarte o conversație interesantă. Comunicarea este foarte importantă pentru Gemeni, iar dacă îți este greu să îți exprimi gândurile într-un mod inteligent și distractiv, nu ești potrivit pentru o astfel de persoană.

Your Tango a prezentat o listă cu toate semnele zodiacale și cât de compatibile sunt cu o persoană aflată în zodia Gemeni.

Gemeni – Berbec

Ambele sunt semne zodiacale active, gata mereu să se distreze și să încerce lucruri noi. În plus, ambele semne zodiacale sunt independente și nu vor un partener de cuplu care este prea posesiv. Dacă nu se calcă pe nervi unul pe altul, două persoane aflate sub aceste semne zodiacale pot forma un cuplu, însă funcționează mai bine ca prieteni.

Gemeni – Taur

Aceste două semne zodiacale sunt foarte diferite. Gemenii admiră stabilitatea și rațiunea specifică Taurilor, însă nu sunt punctele lor forte.

Gemeni – Gemeni

O astfel de combinație este mereu una distractivă. Un astfel de cuplu funcționează perfect până în momentul când apare o problemă, iar atunci nu va sta niciunul dintre ei să se lupte pentru a salva relația.

Gemeni – Rac

O astfel de combinație merge bine doar dacă ne gândim la relația părinte – copil. Racii sunt foarte grijulii, în timp ce Gemenii iubesc atenția. Problema este că o persoană aflată sub zodia Gemeni nu va putea să dea totul într-o astfel de relație și va căuta altceva.

Gemeni – Leu

Două persoane aflate sub aceste semne zodiacale vor avea o atracție instantă unul față de celălalt. Ambii iubesc atenția, sunt captivanți și distractivi. Cu toate acestea, o persoană sub zodia Leu este una mai rațională decât o persoană sub zodia Gemeni, care își va căuta constant calea. În ciuda acestei diferențe, cei doi pot forma un cuplu grozav.

Gemeni – Fecioară

Două persoane aflate sub aceste semne zodiacale se vor certa mereu. Ambele semne zodiacale sunt foarte inteligente și naturale când vine vorba de comunicare și de aceea au tendința să se aprindă într-o dezbatere sau pur și simplu într-o discuție în contradictoriu.

Gemeni – Balanță

Aceste două semne zodiacale se înțeleg foarte bine. Ambele iubesc conversațiile profunde, sunt amuzante și se bucură tot timpul de momentele petrecute împreună. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste zodii nu poate să ia decizii, așa că vor apărea probleme.

Gemeni – Scorpion

Aceste două semne zodiacale nu au prea multe lucruri în comun. Gemenii vorbesc deschis despre cine sunt, în timp ce Scorpionii au tendința de a fi mai misterioși. Cu toate acestea, ambii sunt foarte pasionali și ar putea avea o relație interesantă.

Gemeni – Săgetător

Aceste două semne zodiacale se înțeleg perfect. Ambele iubesc experiențele noi și au parte de conversații minunate. În plus, plictiseala este cel mai mare inamic pentru ambii. O astfel de combinație zodiacale funcționează tot timpul.

Gemeni – Capricorn

Gemenii și Capricornii nu vor fi niciodată pe aceeași lungime de undă. Capricornii sunt maturi, determinați, în timp ce Gemenii se comportă deseori ca niște copii.

Gemeni – Vărsător

Gemenii și Vărsătorii pot forma un cuplu grozav, cu condiția să depună, fiecare în parte, puțin efort pentru ca lucrurile să funcționeze. Aceștia trebuie să învețe să fie cu adevărat intimi unul cu altul.

Gemeni – Pești

Gemenii pot răni foarte ușor o persoană aflată sub semnul zodiacal al Peștilor, chiar dacă nu își doresc. Ambii sunt foarte deschiși, versatili și creativi, însă Peștii sunt mult prea sensibili pentru persoană aflată sub semnul zodiacal al Peștilor.