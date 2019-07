Horoscop. Cum îți dai seama că partenerul te înșală, în funcție de semnul zodiacal

Dacă ai vreo suspiciune că partenerul te înșală, înainte de toate trebuie să te asiguri că acest lucru este adevărat, scrie Your Tango.

Pentru a afla dacă partenerul te înșală, poți să îți dai seama dacă ești atent la câteva detalii, diferite în funcție de semnul zodiacal care îl guvernează.

Berbec

Comportamentul impulsiv al Berbecilor îi face predispuși la înșelat. Pentru a prinde un Berbec, întreabă-l dacă poți să ieși cu el când acesta plănuiește să iasă în oraș. Dacă observi că i se schimbă comportamentul, înseamnă că ascunde ceva.

Taur

Dacă simți că un Taur te înșală, trebuie să vezi dacă acesta este distant cu tine. Deși, în mod normal, Taurii obișnuiesc să pună capăt unei relații înainte să înceapă alta, aceștia pot să înșele mai mult din dorința de a proteja sentimentele partenerului.

Gemeni

Gemenilor le place să se joace cu focul, așa că este posibil să arunce niște comentarii în relație care nu sunt atât de inofensive pe cât par. Fii atent la comentariile pe care le fac, chiar dacă par o glumă initial.

Rac

Pentru a prinde un Rac înșelând, trebuie să întrebi persoanele din cercul lui de prieteni dacă s-a comportat diferit în ultima vreme sau dacă a spus ceva despre tine în lipsa ta. Racii au tendința să ceară sfaturi de la persoanele apropiate.

Leu

Dacă un Leu înșală, atenția lui va fi îndreptată în altă parte când sunteți împreună. Pentru a-l prinde în fapt, trebuie doar să urmărești indiciile.

Fecioară

Îți poți da seama că o Fecioară are o altă relație dacă aceasta este neobișnuit de agitată tot timpul. În plus, persoanele aflate sub acest semn zodiacal sunt foarte distante, dacă încep o relație nouă.

Balanță

Balanțele nu au obișnuița să înșele, însă dacă se simt respinse, acestea vor căuta atenție în altă parte. Dacă observi că partenerul tău este distant mai tot timpul, înseamnă că ceva nu este în regulă.

Scorpion

Loialitatea pentru un Scorpion este esențială. Cu toate acestea, dacă simți că partenerul tău te înșală, încearcă să îi ceri permisiunea să te uiți în telefonul lui. În cazul în care se agită neobișnuit de mult, înseamnă că ceva nu este în regulă.

Săgetător

Pentru a prinde un Săgetător este necesar să îl urmărești, fără ca acesta să își dea seama că este urmărit.

Capricorn

Un Capricorn are tendința să înșele doar atunci când simte că partenerul de lângă el nu este 100% prezent în relație. Când un Capricorn înșală, acest lucru este destul de vizibil.

Vărsător

Pentru a prinde un Vărsător este necesar să fii atent la tot ce spune. Este posibil ca acesta să se dea de gol, fără ca măcar să realizeze asta.

Pești

Dacă partenerul tău, aflat sub acest semn zodiacal, nu se simte în apele lui și își iese repede din fire, înseamnă că ascunde ceva. Fii atent la comportamentul lui.