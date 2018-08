Horoscop: De ce merita sa te indragostesti de Varsatori

O relatie amoroasa cu Varsatorii este ca o aventura salbatica. Imediat ce reprezentantii acestei zodii incep sa-si deschida sufletul, va vor darui atatea impresii si emotii, cat nu ati visat niciodata. Dar trebuie sa aveti rabdare.

In primul rand, trebuie sa intelegeti ca Varsatorii cauta o persoana care poate fi nu doar un partener, ci cel mai bun prieten. Daca afla ca nu aveti intentii serioase, ei se inchid in sine si, incet, se retrag. Daca insa acceptati conditiile lor, veti dobandi un prieten deosebit si un om de incredere pentru tot restul vietii.

In al doilea rand, chiar daca suna ciudat, ei vor sa se convinga ca oamenii din jurul lor nu sunt falsi. Varsatorii depun mari eforturi pentru dezvoltarea prieteniei. Chiar si o relatie de scurta durata va deschide o lume noua, plina de eleganta si inedit. Veti ramane mult timp cu gandul la acea relatie.

In al treilea rand, Varsatorii sunt acei parteneri care va accepta indiferent de trecutul sau de problemele dumneavoastra. Si in orice chesiune va puteti baza pe ei. Ii puteti incredinta cele mai mari secrete, va puteti destainui fara teama.

In al patrulea rand, Varsatorii stiu sa asculte. Ei vorbesc putin, motiv pentru care momentele de tacere si liniste trebuie sa le umpleti dumneavoastra. A asculta reprezinta modalitatea lor de a strange legatura cu dumneavoastra. Niciodata nu va veti simti neinteles.

In al cincilea rand, nu va veti plictisi niciodata alaturi de Varsatori. Daca doriti ca partenerul sa va tine mereu in tensiune, luandu-va constant prin surprindere cu ceva deosebit, Varsatorii sunt cei mai potriviti. Alaturi de ei veti afla cat de diversa este aceasta lume, cat e de frumoasa. In plus, ei niciodata nu va vor conduce pe un drum gresit.