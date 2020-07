Horoscop de weekend, 25 - 26 iulie. Vărsătorii au parte de un weekend plin de energie pozitivă

Berbec



În aceast weekend nu reușești să faci deosebirea între realitate și fantezia. Ai tendința de a gravita între două lumi fără să îți dai seama ce cauți sau ce îți dorești cu adevărat.



Taur



Începi să asculți mai mult părerea persoanelor din jurul tău și reununți la ideea că toți ceilalți trebuie să fie de acord cu tine. Începi să privești lumea dintr-o altă perspectivă.



Gemeni



Ai parte de un weekend agitat în care muncești mai mult decât în mod normal. Nu reușești să îți aloci nici măcat câteva momente de pauză. Încearcă, totuși, să nu te duci la extenuare.



Rac



Vrei să începi să acorzi mai multă atenție aspirațiilor pe care le ai și să iei o pauză de la a încerca să îi faci pe toți cei din jurul tău fericiți. A venit momentul să te concentrezi pe fericirea ta.



Leu



Weekendul acesta este despre inspirație. Acorzi mai mult atenție pasiunilor pe care le ai și încerci să crești pe toate planurile tocmai prin intermediul activităților care te fac fericit.



Fecioară



În acest weekend petreci mult timp singur și încerci să îți dai seama ce greșeli ai făcut în trecut, pentru a învăța din ele și a nu le repeta în viitor. Descoperi o parte foarte analitică a ta.



Balanță



Înveți să ai mai multă încredere în tine, iar acest lucru te ajută în toate activitățile pe care le faci, în acest weekend. În plus, începe să apară și dorința de a încerca lucruri noi.



Scorpion



Weekendul acesta este despre relaxare. Vrei să iei o pauză de la toată agitația din jurul tău și să mai elimini din stresul pe care l-ai tot acumulat în ultima vreme. Bucură-te de timpul liber!



Săgetător



Vrei să înveți cât mai mult lucruri, așa că weekendul acesta este dedicat studiului. În plus, reușești să îți descoperi noi pasiuni care încep să îți modeleze planurile de viitor.



Capricorn



Nu reușești să îți controlezi emoțiile, în acest weekend. Astfel, încerci să petreci cât mai mult timp singur pentru a putea să te reconectezi cu propria persoană.



Vărsător



Ai parte de un weekend plin de energie pozitivă. În plus, găsești curajul necesar pentru a face o serie de schimbări în viața ta: de la alimentație până la un stil de viață mai activ.



Pești



În acest weekend, creativitatea te caracterizează. Reușești să rezolvi orice problemă îți apare în cale și chiar reușești să îți organizezi timpul, astfel încât să poți acorda atenție pasiunilor pe care le ai.