Horoscop octombrie 2018: Berbecii vor avea o luna complicata!

HOROSCOPUL LUNII OCTOMBRIE 2018. In octombrie, nativii din Berbec trebuie sa se astepte la o perioada deloc simpla. Si, potrivit avertismentelor astrologilor, lucrurile pot deveni, uneori, atat de incalcite, incat veti avea sentimentul ca va aflati intr-un labirint, cautand o iesire. Inainte de a face urmatorul pas, incercati sa va opriti pentru o secunda, sa va uitati in jur si sa chibtuizi, pentru a fi obligati, la un moment dat, sa va intoarceti din drum.

Soarele se va afla pe tot parcursul intervalului in casa a 7-a, a prieteniei si casniciei. Prin urmare, va trebui sa acordati un plus de atentie partenerului de viata, sotie sau sot. Poate luati cateva zile libere pentru ca, impreuna, sa plecati intr-o scurta vacanta. La locul de munca nu se anticipieaza evenimente iesite din comun. Activitati de rutina, dar care reclama finlizarea lor logica.

Poate ar trebui sa priviti mai atent la oamenii care va inconjoara pentru a scapa de persoanele care nu isi au locul aici. Acordati-va mai multe momente pozitive, comunicati cu prietenii, acceptati invitatii: numai asa va puteti asigura echilibrul interior, puteti scapa de stres si si puteti intalni personaje interesante.

Daca v-ati propus sa va schimbati locul de munca sau sa urmati cursuri de perfectionare, astrologii va recomanda insistent sa va ganditi bine daca este ceea ce va doriti cu adevarat. Prezenta planetei Mercur in casa a 8-a va ajuta sa vedeti motivele reale ale dorintei dumneavoastra si, poate, veti decide ca situatia poate fi schimbata si altfel.

In octombrie 2018 sunt posibile conflicte la locul de munca provocate de persoanele care au venit in colectiv de curand si care va vor indivia pentru cunostintele si modul dumneavoastra de lucru. Se poate ajunge chiar si la situatii destul de neplacute. Nu luati in seama si mergeti mai departe, pentru ca rezultatele obtinute vor vorbi de la sine.

In plan financiar, chiar daca veniturile nu vor fi foarte mari in octombrie 2018, ele vor ramane stabile. De aceea, nu este cazul sa va impacientati.

La capitolul sanatate, instabilitatea vremii se va rasfrange asupra starii dumneavoastra generale. Daca suferiti de afectiuni cronice, in octombrie 2018 este posibila o agravare a acestora. Pentru a preveni orice neplacere de acest gen, adapti-va vestimentatia la timpul de afara. Nu uitati, ca o mica raceala poate avea urmari neasteptate.