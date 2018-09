Horoscop octombrie 2018: Gemenii vor primi niste bani de care au uitat!

HOROSCOPUL LUNII OCTOMBRIE 2018. Desi la mijlocul lunii octombrie 2018 sunt posibile niste evenimente nu prea placute, totusi, norocul va fi de partea dumneavoastra. Astrologii va asigura ca veti reusi sa treceti toate provocarile, astfel ca luna se va incheia destul de bine.

Prezenta Soarelui in casa a 5-a - a jocurilor, satisfactiei si placerilor trupesti, va promite multe aventuri.de tot felul. Cele mai multe vor fi rezultatul faptului ca, in octombrie 2018, veti fi foarte agitati si chiar agresivi in privinta celor care va sunt alaturi. Este posibil sa apara noi simpatizanti dar care, atentie, nu vor fi de incredere. Singurul lucru la care puteti spera sunt cateva nopti petrecute impreuna.

Merita oare pentru atata sa sacrificati linistea sufleteasca, ravarsandu-va nemultumirea asupra persoanelor dragi? In ceea e priveste activitatea profesionala, aici va trebuie sa depuneti eforturi ceva mai insemnate si sa invatati sa va aparati punctul de vedere. Desi in octombrie veti fi destul de ferm in tot ceea ce intreprindeti si nimic nu va va speria. Aveti grija insa ca stiti cand sa va opriti, pentru ca lucrurile sa nu degenereze in conflicte.

Ciocniri si confruntari care oricum sunt pe agenda acestei luni, mai ales dupa 10 octombrie, cand Mercur intra in casa a 6-a. E adevarat, veti avea capacitatea necesara de a rezolva situatia la modul cel mai onorabil posibil, spre respectul colegilor si al sefilor.

Situatia financiara, chiar daca va fi tensionata, se va imbunatati vizibil. Ceea ce, poate, nu v-ati permis pana acum, acum devine posibil. Mai ales ca, potrivit asigurarilor astrologilor, sunt foarte mari sansele sa primiti niste bani de care ati uitat, un imprumut pe care l-ati dat cu mult timp in urma.

Din punctul de vedere al sanatatii, nu se intrevad mari probleme.Cu toate acestea, trebuie sa va masurati tensiunea si sa faceti vizita medicului cardiolog in cazul in care aveti o afectiune de acest gen.