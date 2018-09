Horoscop octombrie 2018: Leii nu trebuie sa faca prea multe promisiuni

HOROSCOPUL LUNII OCTOMBRIE 2018.O luna care se anunta dificila. In primul rand, oboseala va pune stapanire pe dumneavoastra dupa agitatia din perioada anterioara. Daca va permiteti si aveti posibilitate, luati-va cateva zile de concendiu. Relaxati-va.

Incepand cu sfarsitul lunii septembris si pana la sfarsitul lunii octombrie, Soarele se va afla in casa a 3-a, cel al calatoriilor si anturajului apropiat. In aceasta perioada veti cauta informatii noi, va veti deplasa mult, veti comunica intensi cu prietenii, rudele, cu persoanele apropiate. Aveti nevoie de emotii pozitive, ceea ce v-ar putea determina sa intrati in tot felul de situatii suprinzatoare chiar si pentru dumneavoastra.

Unii si-ar putea schimba brusc planurile, aruncandu-va in activitati la care ieri nici nu v-ati fi gandit. Fara indoiala ca o asemenea stare de spirit isi va spune cuvantul asupra vietii personale. Spre exemplu, v-ati putea lasa furat de sentimente duioasa fata de o persoana de care va leaga doar relatii de prietenie. Dar marea problema a lunii rezida in faptul ca veti fi tentati sa faceti prea multe promisiuni, pe care nu aveti cum sa le onorati.

La inceputul lunii este posibila o deplasare in interes de serviciu, iar spre mijlocul intersavalului este posibil sa va mutati intr-o casa noua. Cei care, fireste, si-au propus asa ceva. Sau veti dori sa faceti unele schimbati in actuala dumneavoastra locuinta. In plan profesiona, nu vor fi evenimente extraordinare. In plus, aveti nevoie de odihna.

Desi nivelul veniturilor va scadea in octombrie, nu veti simti acest lucru. Astrologii promit ca foarte curand situatia se va imbunatati. Cei care au afaceri s-ar putea confrunta cu dezacorduri in discutiile cu partenerii legate de profitul realizat.

In planul vietii personale, nativii din Leu care nu si-au gasit perechea ar putea intalni pe cineva care insa nu va dori decat banii dumneavoastra. Cu alte cuvinte, sa traiasca pe spinarea dumneavoastra. Pentru familisti, luna octombrie va fi cu adevarat extraordinara: se estompeaza intelegerile mai vechi, se descopera sentimente noi. Ar fi recomandat sa plecati cateva zile impreuna, undeva unde sa nu va deranjeze nimeni.