Horoscop octombrie 2018: Reputatia Fecioarelor ar putea avea de suferit!

HOROSCOPUL LUNII OCTOMBRIE 2018. In octombrie 2013, reputatia nativilor din Fecioare ar putea fi pusa in pericol de rauvoitori. De aceea, astrologii va indeamna sa fiti cat se poate de atenti in tot ceea ce intreprindeti. Dar cel mai important lucrur este sa priviti atent in ochii celor cu care comunicati. Este foarte posibil ca cineva sa profite de increderea dumneavoastra.

Aproape toata luna, Soarele se va afla in casa a 2-a, a proprietatii si finantelor. Ceea ce inseamna tarie si incredere in propriile forte. Nu veti pluti in nori, ci veti evalua totul din punct de vedere practic. Poate veti avea unele dezamagiri, in special cand veti constata ca persoanele carora le-ati acordat ajutor nu meritau atentia dumneavoastra.

Cu toate acestea, astrologii va recomanda sa va reviziuiti si comportamentul dumneavoastra. Printre altele, poate nu ar fi rau sa va mai domoliti atacurile critice, mai ales daca sunt indreptate impotriva persoanelor care au mai multa experienta in anumite chestiuni. Nu veti face altceva decat sa atrageti nemultumirea celor din jur. Va fi mai simplu daca veti gasi calea spre o colaborare constructiva.

In plan profesional, este posibila o deplasare sau chiar o detasare la o unitate a firmei, institutiei unde lucrati. Nu refuzati, pentru ca numai asa veti putea intra in posesia unor informatii utile si veti lega noi contacte. In afaceri, analizati atent atitudinea noului partener, documentati-va in privinta realizarilor acestuia. E bine sa aveti o discutie sincera cu el.

Vesti bune pe plan financiar - este foarte posibil sa primiti o importanta suma de bani. La modul general vorbind, situatia materiala ramana stabila in aceasta luna, cand puteti incheia cateva contracte de perspectiva, care promit castiguri bune pe viitor.

In relatia cu rudele sunt posibile conflicte, avand in vedere ca, la inceputul lunii Venus va reveni in casa a 2-a. Neintelegeri pot interveni si cu persoane iubita sau o racire brusca a relatiei. Nu este exclus ca vinovatul sa fiti chiar dumneavoastra. Daca vreti sa evitati un dezastru, nu oferiti motive de gelozie.