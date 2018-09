Horoscop octombrie 2018: Taurii trebuie sa se menajeze!

HOROSCOPUL LUNII OCTOMBRIE 2018. Pentru Tauri, luna octombrie va fi una deosebit de pozitiva. Si chiar daca in octombrie vor fi detule evenimente furtunoase, toate vor avea final fericit in ceea ce va priveste. Relatiile cu colegii si partenerii de munca vor decurge bine. In plus, aveti sansa se va impacati cu o persoana dintre apropiati.

In octombrie 2018, Soarele se va afla in casa a 6-a, a muncii si sanatatii. Ceea ce inseamna ca veti fi deosebit de activi pe plan profesional. Potrivit astrologilor, foarte importanta este crearea unei atmosfere corespunzatoare in colectiv. Incercati, de asemenea, sa nivelati toate confictele survenite in relatiile cu colefii, mai ales in contextul in care reusitele dumneavoastra vor starni admiratia generala.

Daca veti prefera sa lasati lucrurile asa cum sunt, este posibil sa va confruntati cu o serioasa concurenta din partea celor alaturi de care munciti. Oricum, aflata tot in casa a 6-a, planeta Mercur va asigura posibilitatea de a stabili contacte normale si de a profita deplin de ele. In opinia astrologilor, aceasta perioada a anului favorizeaza deschiderea de noi afaceri.

In relatia cu sefii, astrologii va recomanda sa dati dovada de maxima prudenta si retinere, pentru ca numai asa poate aparea in a doua parte a lunii posibilitatea unei promovari. Din punct de vedere financiar, situatia va fi echilibrata. Pe de o parte, astrologii va avertizeaza ca, in octombrie 2018, veti avea numeroase cheltuieli, dar, pe de alta, veti reusi sa obtineti o prima consistenta pentru munca efectuata.

Astfel, la sfarsitul lunii veti constata cu placuta surprindere ca s-a acumulat o suma frumusica, pe care o nu trebuie insa sa o aruncati pe tot felul de nimicuri. Mai bine investiti in ceva avantajos.

Avand in vedere ca in data de 6 octombrie, Venus intra intr-o miscare retrograda, trebuie sa fiti prudent in relatiile de familie. Fiind deosebit de ocupati, veti neglija, oarecum, obligatiunie fata de partenerul de viata, sot sau sotie. De aceea pot izbucni discutii aprinse, chiar scandaluri.

Iata de ce, trebuie sa va menajati din toate punctele de vedere. Inclusiv al sanatatii. Stresul v-ar putea obliga sa recurgei la ajutorul medicului. De aceea, astrologii va sfatuiesc sa respectati, in masura posibilitatilor, un regim de viata normal: nu amanati ora de culcare pentru a urmari o emisiune la televizor. In general, folositi orice mica pauza pentru odihna.