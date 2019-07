Horoscop săptămânal 15 - 21 iulie 2019. Veți dori să vă izolați de restul lumii și nu ar fi rău să utilizați acest timp pentru a vă face planuri

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru toată săptămâna 15 - 21 iulie 2019.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile accentul trece pe viata dumneavoastra privata si pe orice are legatura cu familia si locul in care locuiti. Renovari, reparatii sau vizita unei rude va vor da totul peste cap.

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Chestiunile financiare pun stapanire pe toate preocuparile cotidiene, existand chiar si o lupta pentru putere legata de activitatile dumneavoastra zilnice. Retineti ca prindeti mai multe muste cu miere decat cu otet!

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Va veti concentra, la fel ca vecinii de zodie, asupra banilor si posesiunilor. S-ar putea chiar sa aveti posibilitatea sa va mariti castigurile. Acum este vremea prielnica sa planificati cheltuieli mai mari.

Horoscop RAC 22.06-21.07: Intampinati dificultati de comunicare cu prietenii apropiati sau cu partenerii, asa ca nu incercati sa „reparati” lucrurile. Lasati-o asa... Din fericire, va salveaza Soarele care intra in semnul dumneavoastra, stimulandu-va energia.

Horoscop LEU 22.07-22.08: Veti dori sa va izolati de restul lumii si nu ar fi rau sa utilizati acest timp pentru a va face planuri. Mai aveti putina rabdare sa intre Soarele in semnul dumneavoastra (pe 22 iulie) si totul se va lumina brusc.

Horoscop FECIOARA 23.08-22.09: Va zbateti sa rezolvati problemele casei si cele care se ivesc inaintea unei binemeritate vacante. In aceste zile veti fi foarte critici cu toata lumea din jur si nu este chiar bine. Bucurati-va de momentele frumoase alaturi de cei dragi!

