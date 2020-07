Horoscop săptămânal, 20 - 26 iulie. Capricornii iau o pauză de la toate responsabilitățile pe care le au

Berbec



În această săptămână începi să acorzi mai multă atenție lucrurilor pe care ți le dorești. Astfel, iei o pauză de la încercarea de a-i face fericiți pe toți cei din jurul tău și te concentrezi pe a te face pe tine fericit. Reușești să te cunoști mai bine.



Taur



Începi să ai din ce în ce mai multă încredere în propria persoană, iar acest lucru te ajută în toate activitățile din această săptămână. În plus, reușești să duci la bun sfârșit o serie de proiecte mai vechi cărora nu le-ai acordat atenție în trecut.



Gemeni



În această săptămână primești vești bune pe plan profesional și financiar. Astfel, reușești să mai elimini din stresul pe care l-ai acumulat în ultima vreme și, prin urmare, să te bucuri de reușite. Încearcă să nu neglijezi persoanele importante din viața ta.



Rac



În această săptămână găsești determinarea necesară pentru a duce la bun sfârșit tot ceea ce îți propui. În plus, reușești să îi motivezi pe cei din jurul tău să își îndrepte atenția într-o anumită direcție. Ești un adevărat lider!



Leu



Spiritualitatea te caracterizează, în această săptămână. Vrei să înveți cât mai multe lucruri despre tine și să îți dai seama ce îți dorești cu adevărat de la viitor. Astfel, în această săptămână îți petreci mare parte din timp singur.



Fecioară



Înveți să te implici mai mult acolo unde vezi probleme care necesită rezolvarea, fie că ne referim la probleme care țin de comunitate sau la o problemă cu care se confruntă un prieten. Înveți să empatizezi din ce în ce mai mult.



Balanță



Nu reușești să îți dai seama care este lucrul corect pe care trebuie să-l faci, într-o anumită situație cu care te întâlnești la începutul săptămânii. Încearcă să discuți cu o persoană în care ai încredere despre problemele cu care te confrunți.



Scorpion



Te gândești din ce în ce mai mult la vacanță. Simți nevoie să iei o pauză de la toată agitația din jurul tău. Totuși, încearcă să faci planuri care să poată fi modificate pe ultima sută de metri și ascultă și părerile persoanelor din jurul tău.



Săgetător



Săptămână aceasta este despre romantism. Petreci timp alături de partenerul de cuplu și te bucuri de fiecare moment de intimitate. În plus, reușiți să vă cunoașteți mai bine și chiar să vă faceți unele planuri de viitor.



Capricorn



În sfârșit reușești să iei o pauză de la toate responsabilitățile pe care le ai și să acorzi mai multă atenție relaxării. De asemenea, vrei să înveți să îți organizezi timpul astfel încât să poți sta cât mai mult în compania persoanelor importante din viața ta.



Vărsător



În această săptămână te concentrezi pe tot ce înseamnă studiu. Vrei să înveți cât mai multe lucruri legate de un domeniu care te interesează de mult, iar acum găsești timpul și determinarea necesară pentru a face acest lucru.



Pești



Vrei să faci unele schimbări în viața ta în ceea ce privește dieta alimentară, dar și modul în care îți petreci timpul liber. Astfel, înveți să fii mai productiv și, în plus, începi să adopți obiceiuri alimentare sănătoase.