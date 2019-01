Horoscop săptămânal 21 - 27 ianuarie 2019. Urmeaza o perioada cand sunteti usor enervati de tot ce este in jurul dumneavoastra

Horoscop. Casandra prezinta previziunile astrologice pentru toată săptămâna 21 - 27 ianuarie 2019.

Horoscop BERBEC: Este un moment potrivit pentru a lucra singuri. Daca lucrati cu altii, faceti tot ce va sta in putere pentru a va elimina ego-ul. Fiti altruisti, relaxati-va si veti fi gata pentru orice provocare. Succes!

Horoscop TAUR: Noile proiecte va ofera un sentiment de siguranta si va ajuta sa va concentrati asupra realizarilor. Parca va da sentimentul ca detineti controlul asupra viitorului si va stimuleaza ambitia sa va indepliniti ce v-ati propus.

Horoscop GEMENI: Doriti ca autoritatea dumneavoastra sa va guverneze timpul si energia. Nu va face placere sa spuneti celorlati ce veti face, deoarece vreti sa fiti doar propriul sef. Nu incercati sa castigati fiecare batalie minuscula. Acest lucru va va costa prea mult.

Horoscop RAC: Va doriti mai multa stimulare in viata dumneavoastra si, in plus, veti avea sansa sa invatati ceva nou. Veti avea ocazia sa explorati locuri inedite, idei, filozofii, concepte si chiar noi credinte. Relaxati-va si bucurati-va de descoperirile dumneavoastra intelectuale.

Horoscop LEU: S-ar putea sa intalniti pe cineva care este suficient de puternic pentru a va determina sa va schimbati. Mare atentie insa, deoarece acest lucru se poate intampla printr-un conflict. In weekend sunt posibile discutii legate de gestionarea unei proprietati.

Horoscop FECIOARA: Parcurgeti o perioada cand sunteti usor enervati de tot ce este in jurul dumneavoastra. Dar, frumusetea este in ochii privitorului si iritarea functioneaza tot pe acelasi principiu. Eliminati-va frustrarile si va veni si starea de bine.

Horoscop BALANTA: Sunteti norocosi! Aveti suficienta energie pentru a lucra din greu si pentru a face tot felul de lucruri ramase in urma. Veti fi mandri de realizari si veti cere ajutorul celorlalti pentru a indeplini rapid obiectivele. Succes!

