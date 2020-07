Horoscop săptămânal 25 iulie - 1 august 2020, prezentat de Mariana Cojocaru. Probleme în amor pentru toate zodiile în următoarea perioadă

Lucian Alecu





Mariana Cojocaru a prezentat horoscopul pentru perioada 25 iulie - 1 august 2020. Cutremure existențiale în viața socio-profesională pentru nativii mai multor zodii, iar relațiile de cuplu pot avea de suferit, din cauza compatibilităților ce se dovedesc a fi, de fapt, incompatibilități.

Horoscop Leu

Mulți pot considera că mă laud singură cu previziunile mele, dar în realitate cei mai mulți nici nu conștientizează pericolul care îi paște. Venus va rezona cât de curând cu Karma, iar misiunea mea este de a lumina cu gând bun și pașnic românii și se pare că-s mai atenți străinii de pe Mapamond la previziunile pe care le fac.

Horoscop Fecioară

Să vedeți ce impact va avea în USA intrarea Axei Karmice în Gemeni și Săgetător, pentru că Presedintele Americii este Gemeni, chiar dacă țara este cu marcaj de Rac. Această Axa vă vizează în mod direct cu cumpene(căi de ieșire analizez doar pe karma personală).

Horoscop Balanță

Cum Venus se apropie de Axa Karmică de Destin, facem un bilanț provizoriu al previziunilor făcute la final de an 2019 și început de an 2020 pentru acest an. Când toți, dar absolut toți spuneau că va fi un an bun, am fost singura care și-a asumat riscul de a spune adevărul. Sau, singura care a văzut, că e mai corect așa (Balanța este zodia justiției).

Horoscop Scorpion

Știți toți ce înseamnă încuiații din Harry Potter, că nu-mi închipui că nu ați citit sau nu ați văzut filmul. Încă este plin de încuiați care ascultă sau văd previziuni lipsite de consistență, făcute de nespecialiști care se dau astrologi, numerologi, etc. De aceea mulți Scorpioni orbecăie și nu știu calea corectă de evoluție. Este vorba despre karmă afectată.

