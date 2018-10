Horoscop săptămânal 29 octombrie – 4 noiembrie 2018. Berbecii ar putea beneficia de o mostenire neasteptata

Horoscop. Casandra prezinta previziunile astrologice pentru toată săptămâna 29 octombrie – 4 noiembrie 2018.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Atentia principala continua sa se mentina pe parteneriate si prietenii stranse. Aveti in continuare oportunitati de a beneficia de bogatia si resursele altora, in special a partenerilor de viata, iar unii dintre dumneavoastra puteti beneficia de o mostenire. Este timpul pentru a va alimenta resursele.

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Va ganditi sa va gestionati mai bine viata si sa acordati prioritate responsabilitatilor. Folositi energia motivanta de care dispuneti, mai ales ca in cateva zile vi se vor schimba prioritatile. Cei din jur va vor ajuta si veti beneficia de cateva cadouri, favoruri sau bunuri.

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Tot ce tine de romantism, evenimente sportive si tot ce are legatura cu activitatile artistice sunt alegeri grozave pentru dumneavoastra. Dorinta de a calatori si de a invata ceva nou este vie si chiar va inscrieti la un nou curs. Beneficiati de o sanatate aflata la cote ridicate.

Horoscop RAC 22.06-21.07: Continuati sa puneti accentul pe casa si familie, in special implicandu-va ca parinte. Toate celelalte lucruri distractive nu se vor amesteca si atentia vi se va schimba curand. Aveti curajul de a fi voi insiva si exprimati-va opinia fara teama sau scuze.

Horoscop LEU 22.07-22.08: Marte a fost vizavi de semnul dumneavoastra o mare parte a acestui an, fapt neobisnuit de altfel. Acest lucru a facut sa deveniti irascibili cu partenerul si prietenii si nu a fost bine. In curand aceasta opozitie va disparea si in sfarsit veti deveni mai optimisti si generosi. Succes!

Horoscop FECIOARA 23.08-22.09: Banii sunt prezenti in mintea dumneavoastra si va ganditi foarte mult la valorile de baza ale vietii, care ar putea fi determinate de evenimentele din jur si care va provoaca sa va concentrati doar pe ceea ce intr-adevar conteaza. Profitati la maximum de acest lucru.

