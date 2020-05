Horoscop săptămânal 31 mai - 6 iunie 2020, prezentat de Mariana Cojocaru. Urmează zile de foc pentru trei zodii

Astroloaga Mariana Cojocaru a realizat horoscopul pentru perioada 31 mai - 6 iunie 2020. Se anunță câteva zile de foc pentru trei zodii, mai ales că axa karmică intră în Gemeni și Săgetător.

Horoscop LEU

Leu- Saturn Retrograd este în zodia opusă vouă. Schimbări de macaz pentru voi și pentru toate zodiile urmează să se producă, căci se va schimba toată configurația zodiacului. Vă spuneam că vom avea un An 2020 foarte dificil? Vedeți prin ce trecem?!? La pandemia mondială, adăugăm și seceta din acest an. Este în Anul Șobolanului de Metal(echivalent Săgetător). Șobolanul este aducător de necaz...

Horoscop FECIOARĂ

Fecioara- Vă atenționam că acest an va afecta pe toți?!? Nu am cum să nu vă spun adevărul, chiar dacă multora le place să le spun de bine. Chiar am auzit pe cineva cum a făcut o analiză că 2020 va fi un an bun și recent își cerea și scuze. Trebuie să fii vertical și cinstit când faci o analiză. Și, mai ales, să fii profesionist. Ce, mie nu mi-ar fi plăcut să merg în călătorii?! Dar lumea nu este învățată să respecte reguli.

Horoscop BALANȚĂ

Balanța- 60 de ani, ciclu complet în Zodiacul Chinezesc. În 1960 intra România în ONU, iar în 2020 Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană. Vântul schimbării este uscat, iar pământul arid. Afectează sămânța, deci și dragostea(indiferent de zodie). Afectează aviația/zborurile. Nu este și Saturn Retrograd în Vărsător? Dar și comerțul, comunicarea, Mass Media, că sunt domenii ale Vărsătorului. Și sănătatea.

Horoscop SCORPION

Scorpion- Nimănui nu-i place că unul din patronii voștri astrali e retrograd. Pluton este retrograd și rezonează cu Jupiter Retrograd, patronul Săgetătorului și al Peștilor. Cum sunt în Capricorn, toate relațiile de suflet sunt în pericol. E Anul Șobolanului de Metal, echivalent Săgetător și face ravagii la cei căsătoriți sau care își doresc copii. Ați citit acest Horoscop, nu?! S-au schimbat complet datele astrale.

Citește aici horoscopul integral