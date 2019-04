Horoscop săptămânal 8 – 14 aprilie 2019. Este un moment potrivit pentru autoevaluari

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru toată săptămâna 8 – 14 aprilie 2019.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile s-ar putea sa gasiti solutii pentru probleme mai vechi. Este un moment potrivit pentru autoevaluari, autoanaliza si un moment retrospectiv, ceea ce inseamna ca puteti descoperi si invata multe despre dumneavoastra.

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Pe tot parcursul saptamânii va veti intâlni cu prieteni vechi si puteti regândi câteva dintre obiectivele viitoare. Va veti gasi energia necesara si e bine sa o folositi in avantajul dumneavoastra.

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Astrele va aduc in viata oameni si situatii din propriul trecut, ceea ce ar putea fi un lucru bun sau nu, in functie de circumstantele si modul in care relatiile s-au incheiat la un moment dat.

Horoscop RAC 22.06-21.07: Parcurgeti o perioada când va veti confrunta cu frustrari datorate intârzierilor legate de transport, a unor proiecte sau intr-o calatorie pe distata mare. Aveti rabdare si dozati-va bine nervii astfel incât sa nu jigniti pe nimeni.

Horoscop LEU 22.07-22.08: In aceste zile veti rezolva mai usor câteva probleme legate de birocratie sau veti trata niste afaceri mai vechi legate de o disputa. S-ar putea sa fiti surprinsi cât de repede se solutioneaza. In rest, va bucurati de relatia cu partenerul de viata.

Horoscop FECIOARA 23.08-22.09: Se pare ca va veti ocupa de intâlnirea cu fostul partener de viata sau a unui fost partener de afaceri. Aceasta situatie va ajuta sa ajungeti la o intelegere mult mai civilizata sau sa incheiati definitiv relatiile.

Horoscop BALANTA 23.09-22.10: Va confruntati cu tot felul de intârzieri si de erori la locul de munca. Din fericire, acestea va vor testa rabdarea, iar cea mai buna modalitate de a le rezolva este sa acordati timp suplimentar pentru ceea ce faceti.

Citeste aici horoscopul integral