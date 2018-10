Horoscop săptămânal 8-14 octombrie 2018. Sumă consistentă de bani pentru nativii acestei zodii

Horoscop. Casandra prezinta previziunile astrologice pentru toată săptămâna 8-14 octombrie 2018.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Desi nu ar trebui sa aveti nicio surpriza in aceasta perioada, partenerul de viata sau un prieten apropiat va pregateste o bucurie de suflet. Veti savura impreuna aceste clipe minunate si va ganditi serios la legalizarea unei relatii. Succes!

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Va veti afla in fata unei provocari de natura sentimentala. Sub influenta benefica a astrelor veti iesi cu fruntea sus din orice confruntare. Fiti prevazatori in discutiile cu un nativ al zodiei Berbec. In weekend va pregatiti de o calatorie scurta. Distractie placuta!

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Dificultatile financiare din primele zile ale intervalului vor disparea joi sau vineri, cand veti primi o suma consistenta de bani. Cu luciditate si optimism veti reusi sa rezolvati cateva probleme profesionale destul de spinoase.

Horoscop RAC 22.06-21.07: O veste foarte buna veti primi de departe, de la un vechi prieten. Vi se va implini o dorinta si se pare ca in curand veti face o calatorie in strainatate. Dinamismul si initiativele profitabile nu va vor lipsi, insa rezultatele se vor lasa asteptate.

Horoscop LEU 22.07-22.08: Veti parcurge zile senine din mai toate punctele de vedere. Primiti bani, dar nu o suma spectaculoasa, asa ca nu cheltuiti prea mult. Se pare ca va trebui sa faceti economii in zilele urmatoare pentru a va putea strange o suma minima de bani.

Horoscop FECIOARA 23.08-22.09: Doua evenimente contradictorii va vor intampina in aceasta perioada. Unul se va produce in sanul familiei, iar celalalt la serviciu, unde veti avea discutii in contradictoriu cu sefii. Mare atentie la tonul cu care va adresati celor din jur.

Horoscop BALANTA 23.09-22.10: Nimeni si nimic nu va poate scoate acum din detasarea olimpiana cu care priviti viata. Unele evenimente din anturajul profesional va obliga la solitudine si meditatie, pentru o decizie urgenta. Se pare ca in aceasta saptamana cautati cu orice pret singuratatea.

