Horoscop septembrie 2018: Scorpionii risca investii in afaceri indoielnice

HOROSCOP SEPTEMBRIE 2018. Avand Soarele in casa a 11-a, al pritenilor, veti avea nevoie de ajutorul colegilor pentru a obtine rezultatele dorite in activitatea profesionala. Indemnul astrologilor este sa nu va implicati decat in chestiuni care va sunt cunoscute, unde aveti suficienta experienta.

In prima decada a lunii septembrie, Mercur intra in casa a 11-a a zodiei dumneavoastra, unde va ramana, practic, pana la sfarsitul intervalului. Ceea ce inseamna ca veti dori putina varietate in viata dumneavoastra, rutina si obligatiile zilnice devenind o adevarata povara.

Daca actualul loc de munca nu va mai satisface puteti urma niste cursuri de perfectionare, pentru a va extinde posibilitatile de angajare in alta parte. Daca, dimpotriva, va declarati multumiti ati putea, totusi, aduce cateva schimbari in structura de organizare, venind cu noi metode de abordare.

La capitolul finante, luna septembrie se anunta destul de stabila. Cu o conditie insa: sa nu investiti in afaceri sau operatiuni indoielnice. Sau sa nu va aventurati in tranzactii financiare dubioase. In acelasi timp insa, exista sansa de a incheia un contract avantajos, cu un profit frumusel. La fel de posibil este ca prieteni sau cineva dintre rude sa va solicite sprijin material.

In plan sentimental, totul va fi mai bine decat sperati. Daca sunteti singur, veti fi inconjurati de admiratori, in conditiile in care Venus se muta in casa 1 a zodiei dumneavoastra, cea a personalitatii. Dar veti fi greu de multumit, tinand cont de faptul ca aveti nevoie de personalitati stralucitoare. In viata de familie, este nevoie de putina imaginatie, pentru a aduce un plus de romantism.

In planul sanatatii, astrologii va sfatuiesc sa va feriti de curent, sa nu consumati bauturi reci, pentru ca sansele de a raci sunt destul de ridicate. In acelasi timp, luna septembrie este perioada cand nu trebuie sa va enervati. Nu uitati ca de starea psihica depinde, in mare masura, si sanatatea fizica.