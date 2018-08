Horoscop septembrie 2018: Balantele pot spera la o prima!

HOROSCOPUL LUNII SEPTEMBRIE 2018. Comparativ cu luna august, septembrie 2018 va fi pentru nativii din Balanta o perioada destul de buna. Vor reusi multe din ceea ce si-au propus, atat pe plan profesioanal, cat si in viata personala. Iar altii se vor odihni bucurandu-se de soarele bland al acestei prime luni calendaristice de toamna.

In aceasta luna, Soarele va poposi in casa a 12-a a zodiei dumneavoastra - zona de mister, singuratate si rauvoitori. Este foarte posibili ca multi reprezentanti ai acestei zodii sa doreasca sa fuga de agitatia orasului si sa ramana singuri cu gandurile lor, undeva intr-un loc minunat.

De asemenea, este foarte posibil ca unii sa se confrunte cu o serie de mistere, pe care veti incerca sa le decifrati. In acest sens, astrologii va recomanda sa va bazati pe intuitie. La locul de munca, incercati sa ramaneti in relatii cordiale cu colegii, chiar daca s-ar putea dovedi o misiune destul de dificil de indeplinit - multi va indiviaza pentru succes si lanseaza la adresa dumneavoastra tot felul de rautati si neadevaruri.

La mijlocul primei decade a luni, Marcur se muta in casa a 12-a. Staduiti-va sa nu spuneti tuturor care sunt planurile dumneavoastra - mai bine lasati-i sa afle cand veti trece la punerea lor in aplicare. In acelasi timp, este posibil sa descoperiti secretul unei persoana, care va va impresiona puternic. Multi vor fi atrasi de stiintele oculte si vor cauta mijloace de a privi in viitor.

In planul afacerilor, lucrurile vor decurge normal. Important este sa nu va certati cu sefii si sa nu intrati in conflict cu organele de control. Tot dumneavoastra veti avea de suferit, penru ca v-ati putea trezi stersi de pe lista cu prime, ati putea primi o amenda, iar sefii nu isi vor schimba punctul de vedere. Inainte de a semna documente, consultati-va cu un avocat.

Din punct de vedere financiar, in septembrie situatia va fi destul de stabila. Este posibila o rasplata pe care o asteptati, de altfel, si pe care o meritati pentru munca depusa. Mai mult, avand in vedere ca sunteti bine privit de conducere, nu este exclusa o marire de salariu sau chiar o promovare in functie, desi concurenta este mare. Luna septembrie 2018 favorizeaza achizitiile importante si tranzactiile cu imobiliare.

In alta ordine de idei, unii nativi din Balanta isi pot gasi un admirator cu bani, altii pot dobandi, in sfarsit, independenta materiala de partenerul lor. Familistii vor avea parte de o perioada linistita, cand nu se vor isca discutii si conflicte din cauza banilor.