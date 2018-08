Horoscop septembrie 2018: Capricornii au noroc in afaceri!

HOROSCOP SEPTEMBRIE 2018. In septembrie 2018, Soarele se va afla in casa a 9-a a zodiei dumneavoastra, a anturajului indepartat, a filosofiei si calatoriilor. Acest lucru va permite navitilor din Capricorn sa extinda substantial granitele realitatii lor obisnuite.

Multi reprezentanti ai acestei zodii vor pleca peste hotare, in interes personal sau de serviciu. Altii vor avea un numar sporit de contacte cu parteneri straini sau vor primi vizita lor. Potrivit astrologilor, prima luna calendaristica de toamna s-ar putea dovedi extrem de beneifica din punct de vedere financiar. Daca doriti o crestere salariala sau o prima, un beneficiu mai mare, trebuie sa truditi din greu, demonstrandu-va, odata in plu, caliatile profesionale.

Mai ales ca adversarii sunt si ei bine pregatiti. De aceea, trebuie sa faceti numai ce stiti foarte bine, sa abordati domenii, subiecte, teme pe care le stapaniti fara probleme.

Succesul in afaceri aste asigurat de prezenta planetei Marte in casa a 9-a. In alianta cu Soarele, ea va promite relatii bune cu partenerii. Sunt sanse mari pentru semnarea unui contract, pentru extinderea afacerilor sau pentru castigarea unui concurs cu premii in bani.

In acelasi timp, este posibil ca gasiti un loc de munca mult mai bine platit, in cazul in care doriti o schimbare de job. Dar si aici trebuie sa demonstrati ca meritati postul sau functia respectiva.

In plan financiar, situatia incepe sa imbunatateasca. In a doua parte a intervalului veti primi o suma imortanta de bani. Nu ii cheltuiti insa imediat pe toi. Mai lasati si pentru vremuri mai grele. Sau investiti in ceva sigur, pentru a obtine un profit suplimentar.

In septembrie, Venus intra in casa a 11-a a zodiei dumneastra, care semnifica prieteni, oameni de incredere. Ceea ce inseamna ca va puteti bizui pe colegi, puteti incredinta cuiva un secret. In viata personala, daca nu v-ati gasit inca jumatatea, acum v-ar putea iesi in cale. Important este sa nu ratati momentul.

Pe familisti, astrologii ii avertizeaza sa nu se lase atrasi intr-o aventura amoroasa, fara perspective, dar care ar putea afecta destul de serios armonia din familie.