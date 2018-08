Horoscop septembrie 2018: Gemenii nu vor avea suficienti bani!

Cel mai bun lucru pe care nativii Gemeni il pot face in septembrie este sa se odihneasca. Foarte curand va incepe o perioada agitata, cand va trebui sa va dedicat trup si suflet muncii.

In semnul dumneavoatra zodiacal, Soarele se va afla in casa a 4-a. Cu alte cuvinte, in septembrie veti fi constrans sa acordati mai mult timp familiei, de la rude apropiate, la cele mai indepartate. Incercati in discutiile cu ei sa dati dovada de cat mai mult tact si intelegere. Pe plan profesional, situatia se anunta destul de calma.

Daca v-ati bucurat deja de vacanta, puteti incepe prin a ordona treburile la serviciu. Pentru ca rezultatele sa va multumeasca, cooptati intregul colectiv. In viata personala, luna septembrie nu anunta evenimente deosebite. Ceea ce nu inseamna ca trebuie sa va ignorati intamplarile din jurul dumneavoastra.

Avand in vedere ca planeta Mercur se afla tot in casa a 4-a, sunt posibile schimbari in viata de familie. Spre exemplu, puteti face in schimb de locuinta. Un lucru este cert: pozitionarea planetelor facilitateaza intalnirile cu rudele: poate plecati la parintii care locuiesc in alta localitate sau, dimpotriva, poate primiti vizita unor apropiati pe care nu i-ati mai vazut de mult.

La locul de munca este bine sa evitati aventurile, indiferent de natura lor, si sa va amestecati in chestiuni care nu va privesc. Iar daca au vreo legatura cu dumneavoastra, nu porniti la atac, linistiti-va si nu intrati in conflict, pentru a nu agrava situatia. Fiti foarte atenti la propunerile si rugamintile altora, sa nu intrat in bucluc. Vedeti-va de treburile dumneavoastra, ducand totul pana la final. Numai asa spre sfarsitul lunii puteti spera la o prima.

La capitolul bani, situatia financiara nu va fi deosebit de grea, dar nici multumitoare. Nu va lansati in achizitii mari si, in general, nu cheluiti prea mult. Conform astrologilor, in septembrie nativii Gemeni nu vor dispune de suficiente mijloace financiare.