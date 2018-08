Horoscop septembrie 2018: Leii se vor bucura de multi bani!

In septembrie 2018 puteti aduna roadele a ceea ce ati semanat lunile trecute. Si chiar daca, la modul general vorbind, nu exita motive deosebite de neliniste, astrologii va avertizeaza ca trebuie sa ramaneti vigilanti. Mai ales la semnarea unor documente importante.

Avand Soarele in casa a 2-a, a proprietatii si banilor, nativii Leu se vor bucura de o situatie financiara buna.Dar pentru asta trebuie sa igorati, in masura posibilitatilor, starea de spirit a colegilor, concentrandu-va pe treburile proprii. Nu intrati in conflict cu sefii. Si, desigur, nu aduceti acasa discutiile de la birou.

La ineputul intervalui, Mercur se va afla in casa a 2-a, dar in a treia decada se va muta in casa a 3-a a semnului dumneavoatra zodiacal, ceea ce inseamna familie si calatorii. De aceea, la inceputul lunii vor aparea cateva oportunitati de realizare a planurilor propuse, dar si pentru a castiga multi bani.

Spre mijlocul lunii, sunt posibile cateva deplasari in interes profesional - nu foarte departe, dar obositoare. Pe de alta parte, cei care au afaceri, trebuie sa se asptepte ca la finalul lunii sa completeze un mare numar de documente.

Tot in septembrie puteti incheia o tranzactie importanta sau un contract, de pe urma caruia veti primi mai multi bani decat v-ati aspteptat. O pare din profitul obtinut poate fi investit in diferite active sau in extinderea afacerii. De altfel, in septembrie veti primi bani din mai multe surse, astfel ca, in total, se va strange o suma frumusica.

In prima decada a intervalului analizat, Venus va intra in casa a 4-a, al traditiilor si valorilor de familie. Prin urmare, relatiile dumneavoastra cu rudele si apropiatii se vor imbunatati, daca au trecut printr-o perioada tensionata, sau vor deveni si mai stranse. Armonie va domni si in familie, mai ales daca petrece mai mult timp cu copiii.