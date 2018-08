Horoscop septembrie 2018: O luna cu suisuri si caderi pentru Fecioare

HOROSCOPUL LUNII SEPTEMBRIE 2018. In cazul navitilor Fecioara, luna septembrie poate fi caracterizata ca o perioada extraordinara de contradictorie. Suisurile si succesele vor fi urmate de caderi si esecuri.

In intervalul analizat, Soarele se va afla in casa 1 a zodiei dumneavoastra, cea a personalitatii. Veti da dovada de determinare si incredere in ceea ce faceti, in propriile forte. Veti rezolva nu numai problemele personale, dar veti sari in ajutorul celorlalti din jur. O dorinta demna de toata lauda, dar, la un moment dat, veti avea atatea pe cap, incat nu va mai ramane timp si pentru dumneavoastra.

Potrivit astrologilor, in septembrie persoanele nascute sub semnul Fecioara vor fi extrem de critici, semnaland chiar si cele mai neinsemnate si nevinovate greseli si erori. O atitudine care nu favorizeaza relatii calduroase cu colegii si nici cu partenerul de viata. In ultima instanta, nimeni nu va cere sa fiti perfecti.

La inceputul lunii, Mercur va trece in casa 1, unde va ramane pana la mijlocul ultimei decade. In septembrie, veti simti o nevoie permanenta de comunicare, manifestand un interes viu pentru informatiile primite. Curiozitatea si inventivitatea vor aduce succes tuturor celor care activeaza in domeniul artei.

Daca la serviciu ceva va nemultumeste - daca aveti, spre exemplu, sentimentul ca va ocupati de chestii neinsemnate - mergeti la conducere si amenintati cu demisia. Se pare ca in septembrie, acesta va fi un argument solid. Mai ales ca acum va bucurati de mult respect in interiorul colectivului.

Desi in ultimul timp ati muncit mult, situatia dumneavoastra financiara nu va incanta. Iar in septembrie, potrivit recomandarilor astrologilor, va trebui sa reduceti si mai mult cheltuielile, continuand, totodata, sa munci la fel de mult. Pe viitor lucrurile se vor schimba, dar mai aveti de asteptat.

In prima decada a intervalului, Venus se muta in casa a 3-a, a apropiatilor si a calatoriilor nu foarte indepartate. Ceea ce inseamna ca in orice clipa puteti solicita ajutorul apropiatilor. Daca aveti incredere in sentimentele partenerului, nu ii puneti conditii si nu ii testati rabdarea. Nu este cea mai buna idee. Mai ales ca, spre sfarsitul lunii, puteti lua, in sfarsit, decizia de a face o cerere in casatorie.

Familistii sunt sfatuiti sa isi cantareasca fiecare cuvant, mai ales daca apar ceva divergente intre soti. Printre altele, daca mai aveti o zi sau doua de concediu, puteti oferi omului drag o scurta vacanta de vis.