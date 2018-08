Horoscop septembrie 2018: Pestii vor avea o luna linistita!

HOROSCOP SEPTEMBRIE 2018. Pentru nativii din Pesti, luna septembrie a anului 2018 va fi una linistita si placuta. In sfarsit, reprezentantii acestei zodii isi vor permite sa se odihneasca, sa se bucure de rezultatele muncii depusa in perioada anterioara.

Soarele in septembrie se va afla in casa a 7-a, domeniul casniciei si al prietenilor. Ceea ce inseamna ca, in aceasta luna, puteti observa ca viata dumneavoastra personala va deveni subiect de interes social. Astrologii spun ca, indiferend de ce veti face sau intreprinde, va veti simit ca o adevarata vedeta de cinema.

Pe de alta, parte, avand in vedere ca Mercur va petrece o buna parte din intervalul analizat in casa a 7-a, veti dori mai multa comunicare. Disputele si discutiile vor deveni, pentru dumneavoastra, un cadru propice pentru a va apara argumentele. Printre altele, exista mari sanse ca, in septembrie, nativii din Pesti, care au astfel de probleme, sa castige un proces judiciar, gratie in special capacitatii de a oferi dovezi incontestabile in favoarea dumneavoasta. Prin urmare, este o luna care ii favorizeaza pe avocati, agentii de vanzari si pe lucratorii din sectorul de reclama.

Daca v-ati hotarati sa amanati plecarea intr-un scurt concediu - zilele ramase din vara - si sa va continuati activitatea, acest lucru va fi apreciat de conducere.

Vesti buna si in privinta banilor: in septembrie 2018, situatia dumneavoastra financiara va continua sa se imbunatateasca. Totusi, astrologii le recomanda nativilor din Pesti sa se abtina de la cheltuieli fara noima. Banii care va raman este de preferat sa ii investiti intr-o afacere profitabila. Un demers care cu siguranta va aduce un venit consistent.

In septembrie, Venus va trece in casa a 9-a zodiei dumneavoastra, domeniul filosofiei si al calatoriilor. A asemenea asezare planetelor va poate darui dragoste pentru o persoana aflata la mare distanta, poate chiar intr-o alta tara. Poate fi cineva intalnit, absolut intamplator, fie cand ati fost in concediu, fie cu ocazia unor reuniuni cu participare internationala. Sau poate este cunostinta unui prieten.

Trebuie sa va feriti insa de aventuri la locul de munca, pentru ca o astfel de relatie nu promite nimic bun. Dimpotriva, ar putea conduce la demisie. Familistii sunt si ei avertizati sa se fereasca de conflicte cu partenerul de viata din cauza geloziei. Iar daca lucrurile se vor inscrie pe o panta periculoasa, ar trebui sa convocati un consiliu de familie sau sa apelati la sfatul unui specialist.

La capitolul sanatate, astrologii va indeamna sa acordati atentie starii psihice. Evitati tensiunie, incercati sa nu va enervati. Cei care, pe timpul verii, s-au ingrasat, septembrie 2018 este momentul potrivit pentru a incepe un regim alimentar ceva mai strict.