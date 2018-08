Horoscop septembrie 2018: Sagetatorii nu trebuie sa impuna conditii!

HOROSCOPUL LUNII SEPTEMBRIE 2018. In prima luna calendaristica de toamna, Soarele va poposi in casa a 10-a a zodiei dumneavoastra - zona succesului personal si al carierei. Prin urmare, exista mari sanse sa iesiti invingatori din orice competitie, mai ales ca veti da dovada de calitati organizatorice deosebite.

Dar, in drumul dumneavoastra spre victorie trebuie sa manifestati nu doar tarie de caracter si o vointa de fier, dar si flexibilitate. Iata de ce, astrologii va recomanda sa nu va impuneti conditiile, in special fata de cei care sunt alaturi. A ceda in unele chestiuni, a merge la compromisuri nu denota intotdeauna slabiciune, teama, nesiguranta. Dimpotriva, in anumite circumstante o asemenea atitudine denota o abordare inteleapta.

Mai ales ca, in septembrie, veti avea de luptat pentru a va apara pozitia la locul de munca. Studiati, documentati-va, invatati de la altii, ascultati sfaturilor celor cu experienta si veti avea respectul celorlalti. Va fi unul din atuurile dumneavoastra in fata adversarilor si a rauvoitorilor, care nu va vor scapa din ochi. Nu trebuie sa uitati ca, in septembrie, pozitia astrelor favorizeaza promovarea dumneavoastra intr-o noua functie, cu responsabilitati sporite.

In plan financiar, va puteti astepta la un profit, la o marire de salariu. Cu toate acestea, este posibil sa nu dispuneti de suficiente mijloace pentru lansara unor proiecte noi. De aceea, daca v-ati propus ceva in acest sens, este mai bine sa amanati pentru vremuri mai bune.

In prima decada a lunii septembrie, Venus va trece in casa a 12-a - domeniul singuratarii, a secretelor, rauvoitorilor. O asemenea dispunere a planetelor poate insemna o atractie romantica, pe care insa preferati sa o tineti departe de ochii indiscreti. Astrologii spun ca poate fi vorba despre o persoana casatorita, care nu va poate raspunde cu aceeasi moneda.

Familistii vor avea o luna de liniste, dupa o perioada tensionta, de certuri si neintelegeri. In planul sanatatii, trebuie sa aveti grija de sistemul cardiovascular.