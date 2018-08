Horoscop septembrie 2018: Taurii vor avea parte de aventuri amoroase!

Cei mai multi dintre nativii Taur vor petrece luna septembrie muncind pe branci. Vara a luat sfarsit si trebuie sa reveniti la obligatiile dumneavoastra. In a doua jumatate a intervalului veti avea nevoie de sfatul unei persoane apropiate.

La inceputul lunii, Soarele se afla in casa a 5-a a semnului dumneavoastra zodiacal. Ceea ce inseamna ca va asteapta destul aventuri de natura sentimentala. De altfel, si starea de spirit va fi una corespunzatoare: combativa. La serviciu nu veti avea timp sa va plictisiti, veti primi responsabilitati si proiecte noi. Incercati sa mentineti relatii bune cu colegii, astfel ca intr-un moment dificil sa puteti conta pe ajutorul lor.

Daca celibatarii au ajuns la concluzia ca asa nu se mai poate si ca e nevoie de o schimbare in viata lor, astrologii va recomanda sa preluati initiativa. Mai ales ca pozitia astrelor indica, in cazul dumneavoastra, o perioada buna pentru a va demonstra curajul. Nu ese exclus ca, intr-o deplasare de serviciu, sa intalniti persoana pe care o cautati.

Prezenta planetei Marte in casa a 5-a insufla dorinta de perfectionare a pregatirii profesionale, de extindere a orizontului. De aceea, unii dintre dumneavoastra se vor inscrie la cursuri si seminarii, ba chiar la facultate sau master. O initiativa care va fi apreciat inclusiv de sefii care vor marca o steluta in dreptul numelui dumneavoastra in vederea unei promovari intr-o alta functie. De mult era cazul sa mergeti mai departe. Dar, inainte de a va gandi la schimbari decisive, astrologii va sfatuiesc sa duceti la bun sfarsit ceea ce ati inceput inainte.

Din punct de vedere financiar, luna septembrie se anunta una destul de buna, desi nu trebuie sa sperati la o crestere substantiala a veniturilor sau la un castig neasteptat. Totusi, daca intampinati dificultati cu banii, poate mai cautati ceva de lucru. Momentul este prielnic.

In septembrie, Venus va poposi in casa a 7-a - sectorul casatoriei si al prieteniei. Nativii care sunt deja intr-o relatie, pot face pasul decisiv. Cei singuri, se vor bucura de popularitate printre reprezentantii sexului opus. Daca va plac discotecile, petrecerile, daca nu pierdeti nici o expozitie sau spectacol, exista sanse mari sa cunoasteti numeroase persoane interesante care merita toata atentia dumneavoastra.