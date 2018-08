Horoscop septembrie 2018: Varsatorii vor avea conflicte in familie!

HOROSCOPUL LUNII SEPTEMBRIE 2018. Prezenta Soarelui in casa a 8-a, cea a situatiilor extraordinare si a mostenirii, semnifica posibilitatea aparitiei unor circumstante critice. Astfel de momente sunt posibile in special in viata de familie.

In acelasi timp, intrarea planetei Mercur in aceeasi casa va conferi nativilor din Varsator dorinta de a afla adevarul cu orice pret. Un lucru laudabil, in general, dar care, uneori, poate conduce la descoperirea unor secrete care va poate da viata peste cap. Astrologii avertizeaza ca septembrie este perioada cand veti dori sa procedati astfel.

In plan financiar, situatia va fi destul de buna. In ultimul timp ati reusit o sporire a veniturilor de care dispuneti. In plus, la sfarsitul lui august este posibil sa primiti niste bani, cu conditia sa munciti suficient in septembrie. Multi dintre reprezentantii acestei zodii vor dori sa efectueze achizitii de amploare, pe care nu si le-au permis pana acum.

La inceputul lunii septembrie, Venus se muta in casa a 10-a a zodiei dumneavoastra, cea a succesului personal si al carierei. In aceste conditii, veti beneficia de intelegere din partea sefilor si relatii bune cu persoane insemnte, care va vor acorda sustinere si ajutor. Cu alte cuvinte, septembrie 2018 s-ar putea dovedi o luna decisiva pentru promovarea carierei dumneavoastra.

In schimb, in viata de familie, lucrurile nu se anunta foarte linistite. Va trebui sa depuneti eforturi considerabile pentru a gsi echilibrul necesar intre munca, dorinta de afirmare si persoanele dragi dumneavoastra, care se vor simti ignorate. Cei care nu si-au gasit jumatate, trebuie sa amane cautarile pentru o perioada mai favorabila. Sau sa incerce sa mai reduca din pretentii, alegand pe cineva dintre admiratorii existenti.

Pe cei care sunt deja intr-o relatie, astrologii ii avertizeaza ca se vor confrunta cu conflicte si neintelegeri din partea omului iubit.

La capitolul sanatate, nu este cazul sa va faceti probleme. Sunteti in forma maxima. Totusi, daca aveti timp, poate mergeti de cateva ori la o sala de sport, pe de o parte pentru a consuma o parte din energie si, pe de alta parte, pentru a va intari sanatatea. Cei care sufera de afectiuni cronice pot incepe anumite tratamente, care, in septembrie, vor da rezultate neasteptate.