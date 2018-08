Horoscop tibetan: Intelepciunea fiecarei zodii!

Berbec

Dezvoltare continua. Nativii Berbec cunosc principiul reincarnarii, folosindu-l pentru a deveni mai puternic, mai bun. Chiar si moarte nu este decat o infrangere temporara si o experienta utila, din care poti invata pentru viata urmatoare.

Taur

Armonie. Aceasta lume are un potential nelimitat, care nu este insa perfect. Ceea ce nu conteaza, totusi, pentru ca ei stiu sa pretuiasca fiecare moment al vietii.

Gemeni

Dezvoltare spirituala. Cu tot ce inseamna ea, probleme, perspective si oportunitati. Daca si-ar dori, nativii Gemeni ar putea atinge culmi ale spiritualitatii, dar numai cu pretul a numeroase renuntari.

Rac

Umanism. Ii ajuta pe ceilalti, daruiesc, dar au si vicii. De aceea, trebuie sa se concentreze pe propria persoana pentru a nu se lasa prada viciilor.

Leu

Legatura cu centrul lumii. Nu numai ca se poarta de parca ar fi centrul Universului, dar chiar au o legatura cu el, prin care dobandesc intelepciune, lumina, carisma si multe altele. Iar daca nativii Leu ar invata sa-si infranga egoismul, totul in viata ar merge perfect.

Fecioara

Analiza si sinteza. Sunt patrunzatori, intuiesc evenimentele, simt oameni. Concentrati insa excesiv pe propria persoana, ei sunt, practic, incapabili sa renunte la placerea de a-i critica pe altii, pentru a iesi in evidenta.

Balanta

Echilibru. Nu vad diferenta inre lumea materiala si spirituala, care se influenteaza reciproc. Ei stiu ca toate schimbarile care se produs sunt interconectate. De aceea obtin armonie in interiorul lor si in jurul lor.

Scorpion

Viata vesnica. Dar nu nemurire in sensul clasic al notiunii, ci capacitatea de transforma fiecare renastere intr-o viata continua, pastrand amintiri si personalitati.

Sagetator

Intelepciune. Constientizeaza necesitatea dezvoltarii omului atat in plan spiritual, cat si fizic. In plus, ei sunt printre putinii care stiu aproape intotdeauna sa extraga avantaje din ceea ce li se intampla sau din evenimentele din jurul lor.

Capricorn

Cunoastere. Sa stii cum este construita lumea, ce se intampla in jur, se se va intampla reprezinta o capacitate unica. Din pacate, ei foarte rar isi pun in valoare aceasta calitate, definitiva de ei drept intuitie.

Varsator

Universalitate. Pot face fata oricaror provocari, sa rezolve orice probleme, dar nimeni nu crede in ei si nu le solicita ajutorul. Practic niciodata, cu rare exceptii.

Pesti

Renastere. In marea lor majoritate, oamenii se tem de moarte. Nu insa si nativii Pesti. Ei stiu ca moarte nu exista si ca nimeni nu moare in totalitate.