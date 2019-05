Horoscop. Tot ce trebuie să știi despre Zodia Gemeni

Zodia Gemeni din zodiacul clasic european reprezintă a 3-a zodie pe cercul zodiacal (care cuprinde 12 zodii) cu începere din 22 mai, încheindu-se pe 21 iunie.

Denumirea zodiei evocă două personaje celebre în mitologia antică, gemenii Castor şi Polux, copiii lui Zeus şi Leda, şi ale căror nume au fost date stelelor Alfa şi Beta din constelaţie, potrivit planetariubm.ro.

Guvernată de planeta Mercur, care în mitologie reprezintă mesagerul zeilor, Gemenii reprezintă o zodie masculină de aer, duală, predominant intelectuală. Dualitatea celor nativi este evidenţiată de semnul zodiei simbolizat de doi gemeni, iar exprimarea acesteia poate alterna între bunăvoinţă, farmec, largheţe şi nervozitate, sarcasm, zgârcenie.

Persoanele născute sub acest semn sunt entuziaste, ambiţioase şi nerăbdătoare. Cuvinte cheie pentru acestea pot fi: versatil, curios, schimbător, rafinat, nestatornic, viclean.

Foarte importantă pentru născuţii zodiei este comunicarea. Nestatornici uneori, agitaţi alteori, luptători pentru dreptate şi risipitori ai propriilor energii, Gemenii au un defect specific acestei zodii - sunt prea schimbători. Sunt uşor de influenţat, mai ales dacă se foloseşte ca armă amabilitatea.

Gemenii pot fi originali, dorinţa lor este să facă totul în stil propriu, dovedindu-se uneori dificili pentru ceilalţi. Interesele lor sunt multiple şi diverse, pentru că aproape totul le atrage atenţia, chiar dacă numai pentru o scurtă perioadă. Sunt atât de curioşi, încât vor să ştie şi să experimenteze tot ce se poate într-o viaţă de om, potrivit site-ului www.eastrolog.ro.

Piatra mistică - agata

Ziua norocoasă - miercuri

Numerele norocoase - 5 şi 9

Culori norocoase - albastru, galben

Simţul cel mai dezvoltat - mirosul

Alimente benefice - mierea, mazărea, fasolea cu bobul lat, morcovii, nucile, dar mai ales migdalele, alunele şi arahidele

Starea de spirit a Gemenilor este influenţată în mod fundamental de alimentaţie de aceea trebuie să-şi organizeze foarte bine mesele zilnice.

Bărbaţii născuţi sub semnul Gemenilor au trăsături chipului frumoase şi dau dovadă de bunătate şi înţelepciune. Ştiu să asculte şi să dea sfaturi, pot rezolva situaţiile încurcate apelând uneori şi la şiretlicuri. Jovialitatea lor este de obicei numai aparentă, menită să ascundă un temperament dur şi egoist. Fac totul pentru a inspira încredere, dar în general nu sunt statornici şi nici fideli. Amabilitatea poate fi doar o mască a unei firi foarte dure şi realiste.

La bărbaţii zodiei, metabolismul este mai lent decât la femei. Aceştia au nevoie de un surplus de energie, fiind indicat să consume multe fructe şi legume în stare proaspătă. În ce priveşte cantitatea de cafea pe care o consumă aceasta trebuie redusă la o ceaşcă cel mult două pe zi.

Femeile sunt blânde, frumoase, inteligente şi ingenioase, cu talent pentru literatură. Ştiu să se pună în valoare prin conversaţie, dar şi prin vestimentaţie. Se descurcă de minune în orice context social. Pot juca perfect rolul femeii fatale, trecând fulgerător de la rolul femeii ascultătoare şi pline de adoraţie, la cel de intelectuală sofisticată.

Nativa zodiei nu este o gospodină înnăscută, dar este ataşată căminului. Îşi aranjează foarte bine casa şi face faţă cu succes obligaţiilor sale familiale, fără a-şi neglija profesia.

Copilul din zodia Gemeni este plin de energie, foarte curios şi are, în general, o dispoziţie amabilă şi binevoitoare, prezenţa lui fiind agreabilă. Comunicarea este una dintre calităţile sale evidente. Se adaptează cu uşurinţă în relaţiile cu adulţii şi situaţiilor a căror parte sunt. Memoria lui este excelentă, motiv pentru care ceea ce a însuşit nu va pierde niciodată. Având o minte ageră, are nevoie în mod constant de stimulare. Are talente în aproape toate domeniile şi, ca urmare, învăţarea unei meserii nu va fi niciodată o problemă de aptitudini, ci una de alegere, cum menţionează www.copilul.ro.

Compatibilitate cu alte zodii

Excelentă (100%) - Gemeni, Balanţă, Vărsător

Bună (80%) - Leu, Berbec

Riscantă (60%) - Fecioară, Peşti, Săgetător

Dificilă (20%) - Capricorn, Scorpion

Nerecomandabil (10%) - Rac, Taur

Personalităţi de la noi născute în zodia Gemeni: Vladimir Streinu, Şerban Marinescu, Medeea Marinescu, Nicolae Tomazoglu, Mircea Cărtărescu, Monica Anghel, Ion C. Brătianu, Ion Antonescu, Dan Iordăchescu, Mugur Mihăescu, Cătălina Cristea, Valentin Uritescu, Rodica Mureşan, Ion Raţiu, Jana Gheorghiu, Ileana Cotrubaş, Loredana Groza, Mariana Buruiană, Cornel Coman, Ştefan Agopian, Virgil Ogăşanu.

Personalităţi de pe tot mapamondul născute în zodia Gemeni: Joan Collins, Priscilla Presley, Bob Dylan, Stevie Nicks, Peggy Lee, John Wayne, Isadora Duncan, Vincent Price, Henry Kissinger, Kylie Minogue, Ian Fleming, LaToya Jackson, Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Tony Curtis, Angelina Jolie, Anna Kournikova, Nancy Sinatra, Natalie Portman, Johnny Depp, Jacques-Yves Cousteau, Anne Frank, Helen Hunt, Joyce Carol Oates, Venus Williams, Paul McCartney, Paula Abdul, Anne Murray, Nicole Kidman. AGERPRES