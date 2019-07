Horoscop. Tot ce trebuie să știi despre Zodia Leu

Zodia Leului este a cincea pe cercul zodiacal european (care cuprinde 12 zodii), începând din 23 iulie şi încheindu-se pe 22 august.



Leul este un semn de foc, guvernat de Soare. Este asimilat puterii regale, imperiale, este semnul unei evoluţii meritate, realizată printr-o ambiţie nobilă, care sintetizează măreţia şi spiritul justiţiar.



Nativul zodiei este recunoscut ca fiind cel mai mândru dintre toate zodiile. Îi place să fie admirat. Este foarte important pentru el să fie în cea mai bună formă fizică în fiecare zi. Dominat de Soare, care-i sporeşte afectivitatea, şansa şi norocul în viaţă, este încrezător în propriile forţe. Este ambiţios şi creativ, potrivit www.eastrolog.ro. În el poţi avea cel mai devotat prieten sau partener, cel mai fidel camarad şi sfătuitor, dar şi un duşman generos.



Cuvintele cheie ale zodiei Leului sunt: pozitiv, optimism, dogmatic, cald, organizat, muncitor, perseverent, teatral, generos, iubitor, impetuos, arogant, conducător şi performant.



Cel mai mare defect al nativului îl constituie spiritul absolutist de dominare, care nu se manifestă niciodată brutal, prin forţă, ci prin persuasiune. Sentimentele sale puternice îl pot duce la speculaţii şi aventură.



Piatra mistică - diamant, rubin

Ziua norocoasă - duminica

Numerele norocoase - 8, 9

Culori norocoase - roşu, portocaliu

Simţul cel mai dezvoltat - văzul



Alimentele benefice - cafea, vânat, alimente de culoare galbenă şi portocalie: ouă, morcovi, cartofi, mere, gutui, pere, caise, piersici, pepene galben, portocale, smochine, lămâi, migdale, porumb, mălai, muştar, scorţişoară, ceapă, usturoi, vanilie.



Bărbatul Leu simte nevoia de a prelua comanda, dar şi nevoia de a fi iubit de cei pe care-i conduce. Este romantic şi generos, iar una dintre modalităţile prin care-şi demonstrează generozitatea este aceea de a-şi copleşi iubita cu daruri. Îi plac lucrurile strălucitoare, neobişnuite; ceea ce este obişnuit îl plictiseşte. Poate tolera multe defecte ale femeii pe care o iubeşte, însă nu va accepta niciodată să fie dominat, jignit sau subapreciat.



Femeia Leu are nevoie de o profesie care să-i dea satisfacţii, să-i asigure măcar în parte nevoia de independenţă. În general, relaţiile ei cu oamenii se bazează pe instinct, potrivit www.venus.org.ro. Natura este extrem de generoasă cu ea, înzestrând-o cu vivacitate, inteligenţă, graţie, frumuseţe şi senzualitate. Femeia Leu îşi iubeşte cu ardoare copiii, dar, fiind prea independentă, nu are răbdarea necesară să se ocupe tot timpul de ei.



Copilul Leu este sensibil, mândru şi uneori un pic orgolios, vesel, exuberant, foarte activ. Îşi ascunde cu abilitate emotivitatea şi teama că ceilalţi s-ar putea îndoi de calităţile sale. Este inutil ca părinţii să încerce să-l educe folosind forţa, pentru că se va încăpăţâna şi mai mult în convingerile sale şi atunci, dintr-un copil drăguţ şi afectuos, se va transforma într-un rebel de nestăpânit, cum menţionează www.copilul.ro. Dacă este înconjurat de afecţiune şi tratat cu înţelegerea pe care crede el că o merită are toate şansele să-şi pună în valoare calităţile. Copilul trebuie să înveţe şi să împartă atenţia cu altcineva.



Compatibilitate cu alte zodii

Excelentă (100%) - Berbec, Săgetător

Bună (80%) - Balanţă, Gemeni

Delicată, riscantă (60%) - Scorpion, Taur

Dificilă, dar interesantă (50%) - Vărsător

Nerecomandabil (10%) - Fecioara, Rac



Personalităţi de pe mapamond născute în zodia Leu: Napoleon Bonaparte, Henry Ford, Neil Armstrong, Kevin Spacey, Elias Canetti, Bill Clinton, Peter O'Toole, Madonna (Madonna Louise Ciccone), Jacqueline Kennedy, George Bernard Show, Alfred Hitchock, Aenne Burda, Sandra Bullock, Louis de Funes, Paul Claudel, Andy Warhol, Rod Laver, Whitney Houston, James Baldwin, Joyce Sims, Michael Kors, Joe Jackson, Earvin "Magic" Johnson, Gillian Anderson, David Duchovny.



Personalităţi din România născute în zodia Leu: Mihai Codreanu, Cezar Baltag, Constantin Corduneanu, Dan Condurache, Carmen Stănescu, Marius Tucă, Nicu Constantin, Mircea Baniciu, Gellu Naum, Tudor Gheorghe, Horaţiu Mălăele, Valeria Seciu, Stere Gulea, Marcel Iureş, Florin Bogardo, Cezara Dafinescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Răzvan Vasilescu, Andrei Finţi, Cezar Ivănescu, Ion Gheorghe, Traian Vuia, Horia Gârbea, Simona Măicănescu, Neagu Djuvara. AGERPRES