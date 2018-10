Horoscop. Tot ce trebuie să știi despre Zodia Scorpion

Este o zodie feminină de apă, predominant emoţională, guvernată de Marte (zeul războiului) şi Pluto (zeul misterelor, al subteranelor). Toate sentimentele pot fi mult mai intense la cei născuţi în această zodie: dragostea şi ura, dar şi gelozia şi loialitatea.



Zodia Scorpion, din zodiacul clasic european, reprezintă a 8-a zodie pe cercul zodiacal (care cuprinde 12 zodii) cu începere din 23 octombrie, încheindu-se pe 21 noiembrie.



Nativul din Scorpion este dotat din naştere cu o intuiţie care-i permite să aleagă acele câteva persoane în care să aibă încredere. Este atras de persoane puternice, cu multă influenţă asupra sa, chiar agresive. Critic şi pretenţios, dominator şi ambiţios, foarte puţini îi câştigă încrederea şi cu atât mai puţini prietenia, potrivit site-ului eastrolog.ro.



Trăsătura principală a nativului din Scorpion este "aura de secret" sub care trăieşte. Linguşirea nu îi stă în fire, în schimb, prudenţa şi logica îl ajută să-şi atingă scopurile, având încredere în sine. Nativul din Scorpion acţionează fără grabă şi fără opriri inutile, lăsând lucrurile ''să curgă''. Dacă încearcă să forţeze evenimentele, atunci altcineva îi poate pune beţe în roate.



Este o fire profundă căreia nu-i place superficialitatea, mai ales când miza este legată de interesele sale. Relaţiile emoţionale sunt foarte intense când este vorba de cămin şi de propria familie. Scorpionul are o nelinişte permanentă, fiind o persoană plină de susceptibilităţi şi bănuieli. Îl atrag lucrurile misterioase, făcute în umbra întunericului.



Piatra mistică - topaz

Ziua norocoasă - marţi

Numerele norocoase - 2,4

Culori norocoase - roşu, violet

Simţul cel mai dezvoltat - gustul



Nativul Scorpion este atras de bucătăria orientală şi poate fi unul dintre cei mai buni bucătari, pentru că spiritul său inventiv îl îndeamnă spre combinaţii neobişnuite, speciale şi deosebit de gustoase. Alimentele benefice: ceapa, urzica, spanacul, leurda, salata, prazul şi ardeii capia. Adoră peştele, fructele de mare şi bucătăria complexă.



Bărbatul Scorpion este plin de contradicţii: când protector, fermecător, onest, generos, înţelegător şi sincer, când violent, egoist, răzbunător, orgolios şi de o gelozie feroce. Îi place tot ceea ce este neconvenţional, straniu, paradoxal, iar printre lucrurile pe care le detestă se numără şi conformismul. Îşi va creşte cu autoritate copiii, cultivând în ei trăsăturile unui caracter puternic. Poate fi un bun organizator şi un apreciat lider, are o viziune de perspectivă asupra planurilor de viitor şi poate ajuta la orientarea tuturor spre atingerea scopurilor finale. Răbdarea, toleranţa şi înţelegerea sunt cheile ascensiunii lui, dacă este capabil să şi le însuşească.



Femeia Scorpion are o personalitate foarte puternică şi numeroase ambiţii personale. Temperamentală şi sentimentală, deschisă şi fără prea multe complexe, se străduieşte să fie mereu în centrul atenţiei. Are un farmec aparte pe care ştie să-l pună mereu în valoare, potrivit www.venus.org.ro. Este o femeie energică. Ştie foarte bine ce vrea şi îşi urmăreşte cu tenacitate scopurile. În ceea ce priveşte educaţia copiilor, îi va creşte cu afectivitate şi va încerca să le imprime propria concepţie despre viaţă.



Copiii născuţi în zodia Scorpionului au o mare putere de intuiţie şi de analiză, fapt care îi va uimi şi impresiona în mod plăcut pe părinţi. Sunt foarte inteligenţi. Gândesc mult, intens asupra fiecărui lucru, analizează tot ce cade în sfera interesului lor şi trag propriile concluzii, surprinzător de mature pentru vârsta lor. Jocurile care le plac sunt cele violente, riscante şi este bine să li se tempereze agresivitatea şi chiar brutalitatea de care dau uneori dovadă. Aceşti copii sunt mai greu de educat, pentru că au o personalitate puternică şi punctele lor de vedere pot veni adeseori în conflict cu cele ale adulţilor, potrivit www.copilul.ro. Sunt foarte dotaţi pentru studiu şi ajung adesea primii în clasă, fără prea mari eforturi. Le plac lecturile de orice fel, dar mai ales cărţile de aventuri ori de istorie, pentru că setea lor de cunoaştere este deosebit de mare.



Compatibilitate cu alte zodii

Excelentă (100%) - Scorpion, Peşti

Bună (80%) - Capricorn, Fecioară

Delicată, riscantă (60%) - Vărsător, Leu

Dificilă, dar interesantă (50%) - Taur

Nerecomandabil (10%) - Săgetător, Balanţă



Personalităţi de pe mapamond născute în zodia Scorpion: Richard Burton, Albert Camus, Feodor Dostoievski, Indira Gandhi, Charles de Gaulle, Andre Malraux, François Mitterrand, Niccolo Paganini, Pablo Picasso, Auguste Rodin, Robert Seymour Bridges, Adela Noriega, Bettye Swann, Kevin Michael Richardson, Katy Perry, Leon Troţki, Erasmus din Rotterdam, Francis Bacon, Marcel Bozzuffi, Leland H. Hartwell, Eddie Holland, Bud Spencer, William Cullen Bryant, Hal Hartley, Harry Ferguson, Leonardo Di Caprio.



Personalităţi din România născute în zodia Scorpion: Corneliu Vasilescu, Dan Bordeianu, Draga Olteanu-Matei, Cornel Moraru, Theodor Stolojan, Tia Şerbănescu, Magda Catone, Ruxandra Dragomir, regele Mihai I, Dinu Tănase, Corina Chiriac, Dumitru Radu Popa, Victor Ciorbea, Cristi Chivu, Sanda Toma, Mihaela Mihai, Marcel Dragomir, Corneliu Baba. AGERPRES