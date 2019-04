Horoscop. Tot ce trebuie să știi despre Zodia Taur

Horoscop 2019. Zodia Taur influenţează pe toţi cei născuţi între 21 aprilie şi 21 mai. Caracterizată de elementul pământ, conferă celor nativi răbdare, tenacitate şi simţul practic, dublate de o excepţională rezistenţă la eforturi foarte mari. Ca semn feminin, este rezervat.



Simbolul Taurului a fost venerat încă din antichitate. Coarnele taurului reprezintă fertilitate, dezvoltare şi începutul unui nou ciclu asemenea primăverii, când pământul este fertil şi totul creşte din abundenţă.



Taurul face parte din zodiacul clasic european şi este a doilea pe cercul zodiacal, care cuprinde 12 zodii.



Calmi, placizi, Taurii vor aborda problemele sistematic şi cu tact. Nu sunt încântaţi de schimbări, ei au nevoie în permanenţă de siguranţă. Îşi cunosc limitele, iubesc ordinea şi sunt obiectivi, acţionând conform realităţii. Sunt foarte buni administratori, fiind oamenii ideali pentru operaţiuni financiare, potrivit site-ului eastrolog.ro.



Zodia Taur, guvernată de planeta Venus, determină armonia trăsăturilor fizionomice ca o caracteristică generală. Cei născuţi în zodia Taur au o senzualitate excesivă, o fire dominată de instincte şi nu în puţine cazuri sunt vanitoşi. Viaţa intimă a acestui semn poartă amprenta unui uşor romantism.



Cel născut în această zodie iubeşte muzica şi arta, este adeptul naturaleţei, este sociabil şi are simţul umorului. Este un gurmand, iar simţurile sunt foarte importante pentru el, după cum se menţionează pe www.acvaria.com.



Defectul de bază al temperamentului lor îl reprezintă încăpăţânarea. Nativii acestei zodii sunt cei mai îndărătnici oameni din tot zodiacul. Ei manifestă şi tendinţa de a deveni prea posesivi, materialişti şi conservatori.



Piatra mistică - ametist, cuarţ

Ziua norocoasă - vineri

Numerele norocoase - 4, 6

Culori norocoase - galben, galben-portocaliu

Simţul cel mai dezvoltat - pipăitul

Meserii indicate - profesiuni bancare, restauraţie, bucătar, horticultor, grădinar, medic, meserii artistice, cântăreţ, decorator.



Bărbatul născut în această zodie este deschis, sincer, politicos şi dă dovadă de foarte multă curtoazie. Relaţiile sentimentale sunt foarte importante pentru el, pentru că nu îi place să fie singur. Adoră sistemul patriarhal, o familie mare, oaspeţi mulţi şi petreceri numeroase, o atmosferă bogată în evenimente. Urăşte bârfa şi indiscreţia, adoră artele vizuale şi muzica. Bărbaţii născuţi în prima jumătate a lunii iubesc activitatea şi au nevoie de ea. Când au de a face cu probleme caută soluţii clare.



Femeia născută în zodia Taur este foarte feminină, în general zveltă şi graţioasă, senzuală şi cu foarte mult farmec, conferit de planeta Venus, care guvernează zodia. Este fidelă şi loială partenerului şi are un simţ al onoarei cu care îşi ocroteşte familia. Îi plac mult florile, acestea fiind cadoul perfect pentru femeia taur. Cu toate atuurile sale fizice, femeia Taur nu-şi neglijează niciodată preocupările profesionale. Ştie la fel de bine să îmbine activităţile profesionale sau de altă natură cu obligaţiile familiale, fără să neglijeze vreuna dintre acestea. Starea ei emoţională este echilibrată, realistă, plăcută. Oamenii sunt atraşi de atitudinea ei directă, deschisă, relaxantă, caldă, potrivit venus.org.ro.



Copiii născuţi sub semnul Taurului sunt foarte perseverenţi şi adesea maturi pentru vârsta lor, din dorinţa de a-i imita pe adulţi în tot ceea ce le-ar putea aduce libertate şi independenţă. În general sunt comunicativi, adoră să se afle în centrul atenţiei şi să devină lideri ai grupului de copii din care fac parte. Sunt încăpăţânaţi, ceea ce îi face să se opună oricărei schimbări şi să prefere siguranţa rutinei familiare. Copiii născuţi sub acest semn sunt în mod particular iubitori de animale. Le place în general să aibă o grădină mică, cu ghivece cu flori precum şi animale de companie pe care să le îngrijească, după cum menţionează www.copilul.ro.



Compatibilitate cu alte zodii

Excelentă - Taur, Fecioară, Capricorn

Bună - Rac, Peşti

Delicată, riscantă - Leu, Vărsător

Dificilă, dar interesantă - Scorpion

Nerecomandabilă - Gemeni, Berbec



Personalităţi de la noi născute în zodia Taur: Lucian Blaga, Mihail Ralea, Marin Tarangul, Mircea Djuvara, Octavian Andronic, Maria Dinulescu, Robert Turcescu, Mircea Tiberian, Ion Ţiriac, Adriana Trandafir, Toma Dimitriu, Cristian Mungiu, Mircea Veroiu, Gheorghe Tomozei, Laurenţiu Ulici, George Stanca, Maia Morgenstern, Carmen Ungureanu, Marius Ţeicu, Geo Dumitrescu, Florin Călinescu, Geo Costiniu, Constantin Diplan, Jolt Kerestely, Oana Sârbu, Florin Busuioc.



Personalităţi de pe tot mapamondul născute în zodia Taur: Immanuel Kant, Madame de Staël, Barbra Streisand, Ella Fitzgerald, Al Pacino (Alfredo James), Sir Owen Williams Richardson, Zubin Mehta, Johannes Brahms, Sigmund Freud, Jean Gabin, Karl Marx, Golda Meir, Madeleine Albright, Evita Peron, Rudolph Valentino, Andre Agassi, Tony Blair, David Beckham, Adele (Adele Laurie Blue Adkins), Pierce Brosnan, Darren Hayes, George Clooney, Enrique Iglesias, Laura Pausini, Enya (Eithne Ni Bhraonaian), Natalia Oreiro. AGERPRES