Horoscop. Tot ce trebuie să știi despre Zodia Vărsător

Zodia Vărsător, o zodie masculină de aer din zodiacul clasic european, este cea de-a 11-a pe cercul zodiacal (care cuprinde 12 zodii), iar ca perioadă de timp se înscrie între 20 ianuarie şi 18 februarie.



Vărsătorul face parte din trigonul de aer, care reprezintă simbolul intelectualităţii. Dominat de planeta Uranus, care sporeşte inventivitatea, dorinţa de schimbare şi noutate, originalitatea, imaginaţia creatoare, nonconformismul, modernitatea, libertatea, nativul zodiei prin natura sa se poate dovedi un geniu.



Mai mult de jumătate dintre cei mai celebri oameni ai lumii sunt născuţi în Vărsător sau au ascendent în Vărsător. Poate fi un lider şi un organizator excelent fiind întotdeauna cu un pas înaintea semenilor săi.



Intuiţia este o caracteristică foarte importantă a zodiei. Cei nativi simt apropierea unui pericol şi au o antipatie instinctivă pentru cei ce le-ar putea face rău. Sunt persoane hotărâte, răbdătoare şi plăcute, iar antipatia este clară şi fermă, direct exprimată.



Zodia Vărsător este un simbol al prieteniei şi al fraternităţii, întotdeauna cel care aparţine acesteia este dispus să dea o mână de ajutor. Vărsătorul simte o nevoie acută de a-şi face prieteni cât mai mulţi şi nu suportă singurătatea. Nativul zodiei, şarmant şi fermecător, este adulat de persoanele din preajma sa, dar modul său de a concepe relaţiile interumane este uneori destul de deranjant, întrucât are tendinţa de a cere mult prea mult. El, însă, nu se va schimba pentru nimeni, trebuie să-l accepţi aşa cum este sau să renunţi la prietenia sa, potrivit www.eastrolog.ro



Piatra mistică - ametistul, granatul

Ziua norocoasă - miercuri

Numerele norocoase - 4 şi 8

Culori norocoase - tentele pastelate de albastru şi verde

Simţul cel mai dezvoltat - mirosul

Alimente benefice - fructe, ceaiuri din frunze şi fructe, carne de pasăre, carne din zona membrelor inferioare ale unor animale, crudităţi



Bărbatul Vărsător este o personalitate adesea fascinantă. Este nobil, original şi de aceea adesea de neînţeles. Nonconformist, dorinţa de libertate nu îl părăseşte niciodată de aici trăgându-i-se şi tendinţa de celibat. Într-o căsnicie, ceea ce contează pentru el este ca soţia să-i fie o adevărată prietenă. Sentimentele sunt sincere şi profunde, şi uneori îşi pot sufoca partenera cu prea multă afecţiune dar mai ales gelozie. Pentru el iubirea este cea care îi stimulează în viaţa orice activitate, iar firea lui caldă şi pasională are nevoie întotdeauna de afecţiune.



Femeia Vărsător este dotată cu intuiţie, generozitate, încredere în sine, obiectivitate, sensibilitate, înţelegere. Drăguţă, amabilă şi miloasă, extrem de prietenoasă şi, în acelaşi timp, extrem de independentă, este întreprinzătoare, sociabilă, enigmatică şi imprevizibilă. Este mai atrasă de compania bărbaţilor decât de cea a femeilor şi, cu toate acestea, se căsătoreşte destul de târziu, potrivit www.venus.org.ro. Îşi creşte foarte bine copiii, acordându-le o mare libertate, înţelegere şi blândeţe.



Copiii născuţi în Vărsător sunt liniştiţi şi dificili în acelaşi timp. Uneori par enigmatici, interiorizaţi, chiar excentrici. Nu sunt întotdeauna uşor de înţeles şi au tendinţa de a se izola de părinţi, neavând încredere în capacitatea adulţilor de a le înţelege gândurile iscoditoare şi permanent alertate de câte un lucru nou. Iubesc natura, animalele şi adoră jucăriile mecanice, după cum menţionează www.copilul.ro. Îşi doresc să ajungă exploratori pe tărâmuri necunoscute, arheologi, astrologi, de regulă în domenii de avangardă.



Compatibilitate cu alte zodii

Excelentă (100%) - Vărsător, Gemeni, Balanţă

Bună (80%) - Berbec, Săgetător

Delicată, riscantă (60%) - Taur, Scorpion

Dificilă, dar interesantă (50%) - Leu

Dificilă, cu datorii karmice (20%) - Fecioară, Rac

Nerecomandabil (10%) - Peşti, Capricorn



Personalităţi de la noi născute în zodia Vărsător: Pavel Bartoş, Petru Creţia, Ileana Mălăncioiu, Ecaterina Szabo, Stela Enache, Badea Cârţan, Ion Cristinoiu, Cătălin Măruţă, Narcisa Suciu, Alexandru Mironov, Camil Ressu, Oana Pellea, Marin Moraru, Nicolae Breban, Ştefan Iordache, Cătălin Crişan, Delia Matache, Victor Rebengiuc, Dan Puric, Iosif Sava etc.



Personalităţi de pe tot mapamondul născute în zodia Vărsător: Paul Allen, Christian Dior, John Hurt, David Wark Griffith, Derek Walcott, Placido Domingo, Benny Hill, Telly Savalas, Gertrude Elion, Arthur Lewis, Daniel Auteuil, Paul Newman, Nick Mason, Elijah Wood, Nicolas Sarkozy, Oprah Winfrey, Phil Collins, Franklin Delano Roosevelt, Justin Timberlake, Nick Nolte, Joe Pesci, Boris Pasternak, Franco Zeffirelli. AGERPRES