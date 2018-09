HOROSCOP: Trei zodii pentru care Luna noua inseamna noroc!

HOROSCOP SEPTEMBRIE 2018 In 9 septembrie va fi, din nou, Luna nouă. Este faza cand Luna, în revoluția sinodică, nu se află pe cerul nocturn. Prin influenta exercitata de acest fenomen, care dureaza 29, 53 de zile, se vor deschide noi oportunitati si perspective deosebite. Privilegiate sunt insa trei zodii.

Capricorn

Aflata in Ferioara, Luna noua promite pentru nativii din Capricorn zile extrem de incarcate. Este o perioada in care apar noi orizonturi. Spre exemplu, reprezentantii acestei zodii pot pleca in calatoria pe care si-au dorit-o mereu sau pot demara ceva interesant si palpitant. Singura conditie - sa actioneze cu curaj.

Taur

Pentru nativii din Taur se deschid drumuri noi. Cu siguranta vor avea noroc. Atat in afaceri, cat si in relatiile personale. Nu lasati sa va scape aceasta sansa. Este un moment perfect pentru consolidarea relatiilor personale si pentru realizarea de progrese majore in proiectele profesionale. Totusi, nu uitati sa va odihniti si sa va distrati, pentru ca astrologii promit clipe de neuitat.

Fecioara

Avand in vedere ca Luna noua se va produce in Fecioara, nativii din aceasta zodie vor avea posibilitatea de a se realiza. Ce inseamna acest lucru? Veti putea face un mare pas inainte in cariera. De aceea, trebuie sa acordati o atentie sporita dezvoltarii personale. In acelasi timp, este un moment bun, de care trebuie sa beneficiati, pentru stabilirea prioritatilor in viata, pentru a revizui anumite lucruri si a renunta la altele.