Horoscop. Venus în Scorpion și efectele pe plan sentimental

Dacă ești născut sub semnul Scorpionului, nu ești o persoană ușor de iubit, fiind vorba despre una dintre cele mai misterioase zodii. Mai mult, dacă ești Scorpion și te afli sub influența planetei Venus înseamnă că ești în căutarea cuiva care te înțelege în totalitate și nu te judecă niciodată, scrie Your Tango. Prezența lui Venus în Scorpion afectează toate semnele zodiacale pe plan sentimental.

Scorpionul conduce casa a opta a zodiacului, fiind cea care se ocupă de conexiuni intense. Pentru un Scorpion, relațiile nu sunt ușor de construit și, de asemenea, nu sunt ușor de rupt.

Un Scorpion are nevoie de timp pentru a cunoaște pe cineva și pentru a creea o fundație puternică pentru o viitoare prietenie sau relație. Când un Scorpion întâlnește pe cineva nou, acesta depune mult efort pentru a înțelege cine este acea persoană și ce își dorește de la viitor.

Dacă lucrurile nu merg, nu este mare lucru. În ciuda durerii de la început, Scorpionii știu că există cineva special pentru fiecare dintre noi. Pe de altă parte, misterul în care este învăluit un Scorpion poate duce la rupturi în interiorul unei relații, în principal pentru că acesta se ascunde în spatele unui zid care nu-i permite să pară vulnerabil.

Prezența lui Venus în Scorpion ne face să ne dorim relații mult mai puternice, care trebuie construite în timp, care necesită implicare și sinceritate. Prezența lui Venus ne ajută să fim mai sinceri și să păstră misterul doar la nivelul la care este necesar. În plus, pasiunea atinge cote maxime, chiar și atunci când vine vorba de gelozie și posesivitate.