HOROSCOP: Zodiile pentru care divortul pare iminent!

HOROSCOP. Se stie cat de fragila este, uneori, dragostea, mai ales cand nu se sprijina pe o sinceritate, incredere si respect. Dar si atunci cand sotii uita sa-si vorbeasca. Astrologii au estimat care sunt perechile care pot ajunge, pana la sfarsitul anului, in prag de divort.

Taur si Pesti

Prea multe neintelegeri. Fleacurile din cauza carora nu va mai intelegeti ar putea juca un rol nefast. Pentru cuplurile Taur - Pesti riscul despartirii in urmatoarele luni este extrem de ridicat. Daca nimic nu ajuta la salvarea casniciei, incercati sa priviti situatia cu intelepciune. Trageti concluziile care se cuvin astfel ca, data viitoare, sa nu mai repetati greselile de acum.

Fecioara si Sagetator

In cazul lor, situatia este diferita. In viata unuia dintre parteneri se strecoara o alta persoana, care ii va trezi sentimente nebanuite. Se mai intampla, nu e sfarsitul lumii! Dar fiti cinstiti in fata persoanei alaturi de care ati trait pana cum, nu ascundeti adevarul si nu incercati sa taraganati lucrurile, fie din mila, fie de teama unei discutii serioase.

Berbec si Leu

Unul dintre partenerii are o revelati care ii schimba radical viziunea asupra vietii. Mai mult, schimbarea va afecta inclusiv atitudinea lui fata de tot ce il inconjoara. Poate pentru ca, la un moment dat, fie Berbecul, fie Taurul, realizeaza ca acea iubire nebuna de la inceput s-a stins, caldura relatiei s-a topit si, intre ei, nu a mai ramas nimic. Doar obisnuinta, rutina. Dar inainte de a face pasul decisiv, mai ganditi-va un pic.

Rac si Varsator

Potrivit calculelor astrologilor, aceste cupluri vor avea de infruntat un mare scandal. Sa fie gelozie justificata? Posibil. Se poate ierta, dar din cauza emotiile prea puternice, riscati sa spuneti prea multe. Daca nu doriti sa ajungeti la divort, incercati sa fiti ceva mai retinuti.