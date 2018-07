Horoscop august 2018: Gemenii vor avea trei protectori!

HOROSCOPUL LUNII AUGUST 2018. Persoanele nascute sub semnul Gemeni vor da dovada de o energie inimaginabila in lupta pentru locul lor sub soare. Atat in plan profesional, cat si sentimental.

In august, reprezentantii acestei zodii vor avea trei protectori: liderul lor traditional, planeta Mercur si “colegii” ei, Marte si Venus. O triada atat de puternica incat fara efort poate prelua controlul asupra celor mai importante segmente ale vietii dumneavoastra.

Astfel, Mercur va continua sa protejeze afacerile din zona financiara. Va fi un sprijin extrem de puternic, permitandu-va sa acumulati capital dintr-o operatiune pe termen scurt. Venus se concentreaza pe partea amoroasa, iar Marte va face tot posibilul pentru ca personalitatea dumneavoastra sa dobandeasca o fermitate aparte. O combinatie care va determina sa mergeti inainte, luptand pentru locul care vi se cuvine.

Exista insa un mic “dar”! Spre sfarsitul verii, marsul triumfal va fi periodic umbrit de singurul dumneavoastra antagonist: planeta Pluto care va hotara cu de la sine putere ca nu inca nu meritati succesul dorit. Totusi, nu va lasati ghidati de fapte fictive si informatii neverificate. Tot ce v-ati propus pentru sfarsitul verii trebuie bine gandit si analizat in detaliu.

Prin influenta ei, planeta Venus va fereste de probleme in viata personala. Veti avea multe minute placute alaturi de omul de langa dumneavoastra. Nu lasati ca treburile curente sa strice momentele de intimitate. Daca sunteti singuri, veti intalni o persoana deosebita sau cineva care va atrage va observa, in sfarsit, prezenta dumneavoastra.