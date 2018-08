Horoscopul de astazi: Gemenii nu trebuie sa asculte sfaturile tuturor!

Nu incercati astazi sa rezolvati problemele aparute in relatiile cu altii, inclusiv in cuplu si, in special, in situatiile cand nu exista raspunsuri usoare, la indemana oricui. "2+2" nu fac intotdeauna patru.

Berbec. Nu uitati sa verificati ora. Punctualitatea joaca astazi un rol important.

Taur. Aveti forte suficiente pentru cateva realizari majore. Inainte de toate insa, trebuie sa stabiliti un plan, pentru ca eforturile sa nu fie zadarnice.

Gemeni. Nu trebuie sa ascultati chiar toate sfaturile venite de la unii si de altii. E suficienta parerea unei persoane dragi, o ruda sau un prieten de incredere.

Rac. Nu trebuie sa va sperie lipsa de preocupari a celor din jur. Uitati de probleme si incercati, macar pentru o zi, sa va simtiti din nou copii!

Leu. Luati viata mai usor, nu puneti totul la suflet. Mai ales vorbele dusmanilor sau necunoscutilor, care nu vor altceva decat sa va supere.

Fecioara. Nu incercati sa demonstrati sa adevarul este de partea dumneavoastra. Nervii trebuie menajati, pentru ca oamenii au incredere in dumneavoastra si nu va vor abandona.

Balanta. Sunteti extrem de obosit, epuizat. Vine weekendul si cateva zile la mare sau la munte v-ar prinde bine.

Scorpion. Astazi va atrage tot ce e nou si inedit. Fiti insa vigilenti, pentru astfel de situatii ascund pericole.

Sagetator. Acordati mai multa atentie partenerului de viata, in caz contrar vor aparea tensiuni.

Capricorn. Poate ati lasat in urma chestiuni nerezolvate? Daca da, astazi le puteti duce la indeplinire.

Varsator. O zi excelenta pentru o plimbare cu prietenii.

Pesti. Trebuie sa va refaceti fortele. O zi in mijlocul familiei va ajuta sa va reveniti!