Horoscopul lunii octombrie 2018: Racii trebuie sa taie din cheltuieli

HOROSCOPUL LUNII OCTOMBRIE 2018. In octombrie, nativii din Rac vor stii sa duca la bun sfarsit multe dintre ideile lor. Si, potrivit astrologilor, chiar daca nu vor obtine o recompensa financiara imediata, de aceasta luna ar putea depinde bunastrarea lor ulterioara.

Pe tot parcursul lunii, Soarele se va afla in casa a 4-a - a traditiilor de familie si mosternirilor. Ceea ce inseamna ca, in octombrie, Racii trebuie sa isi asume responsabilitatea pentru tot ceea ce se intampla la ei in casa si in familia lor, in sensul larg al cuvantului. Poate ca unele dintre rude vor avea nevoie de ajutor si sustinere, pe care numai dumneavoastra le puteti oferi.

De altfel, avand planeta Mercur in aceeasi casa a 4-a, multi dintre reprezentantii acestei zodii isi vor transforma domiciiul intr-un fel de centru al comunicatii. Veti primi numerosi oaspeti, veti afla informatii utile de la rude, in special de la parinti sau de la o persoana mai in varsta din familie. De aceea, astrologii va indeamna sa fiti atenti la tot ceea ce se vorbeste in jur. In a doua decada a lunii, Mercur intra in casa a 5-a, domeniul copiilor, al distractiei si placerilor trupesti. Va veti bucura de succesele copiilor, veti petrece mai mult timp alaturi de ei.

In plan profesioinal, al afacerilor, totul pare sa decurca mai mut decat bine. Veti stabili noi contacte, veti incheia tranzactii, veti semna contracte si veti folosi toate relatiile pentru dezvoltare. Poate ca recompensa financiare nu va veni imediat, dar tot ce veti intreprinde acum va fi o baza pentru viitor, atat din punct de vedere profesional, cat si material. Cei care s-au gandit sa isi schimbe locul de munca in octombrie, pot primi o oferta extraordinara. Inainte insa de a va prezenta la interviu, trebuie sa va pregatiti temeinic.

Situatia financiare va cunoaste o imbunatatire treptata. Dar, intr-o prima faza, care ar putea pana spre a treia decada a lunii, va trebui sa reduceti din cheltuieli, pentru a nu iesi din cadrul bugetului. Spre sfarsitul intervalului insa, astrologii promit venituri suplimentare.

In ceea ce priveste relatiile de familie, nativii din Rac trebuie, in octombrie, sa fie mai atenti cu partenerul de viata, sot sau sotie. Pentru ca daca veti exagera, punand la incercare rabdarea celuilalt si fortand nota, este posibila o ruptura, chiar o separare, daca nu chiar o despartire.